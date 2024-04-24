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  • Αγάπη για τη μουσική
  • Αγάπη για τη μουσική
  • Αγάπη για τη μουσική
  • Αγάπη για τη μουσική
  • Αγάπη για τη μουσική
  • Αγάπη για τη μουσική

Μη διαθέσιμο πλέον

Ακουστικά με μικρόφωνο

SHL5005/00

3
| (2) Κριτικές
Αγάπη για τη μουσική
Αυτά τα ακουστικά είναι σχεδιασμένα για να απολαμβάνετε τη μουσική σας όπου κι αν πάτε. Με τα μαλακά μαξιλαράκια, μπορείτε να ακούτε τα αγαπημένα σας κομμάτια για όσες ώρες θέλετε, ενώ η εξαιρετική ποιότητα ήχου σάς προσφέρει μια νέα ακουστική εμπειρία.
Δείτε όλα τα οφέλη

Όπου κι αν πάτε!

Αγάπη για τη μουσική

  • Οδηγοί 32 χιλ και ακουστική μόνωση

  • Αγκαλιάζουν το αυτί

  • Μαλακά επικαλύμματα αυτιών

  • Επίπεδη αναδίπλωση

Μαλακά επικαλύμματα αφτιών, για να απολαμβάνετε τη μουσική σας για όσες ώρες θέλετε

Μαλακά επικαλύμματα αφτιών, για να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας κομμάτια για όσες ώρες θέλετε.

Ελαφρύ στήριγμα κεφαλής που αυξάνει την άνεση και την ανθεκτικότητα

Για το στήριγμα κεφαλής χρησιμοποιείται ελαφρύ υλικό

Τα ακουστικά αναδιπλώνονται επίπεδα, για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση

Τα ακουστικά αναδιπλώνονται επίπεδα, για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.0

από 5

2

Κριτικές

4
3
2

24/04/2024

Italia

Italia

Ottimo prodotto.

Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHL5005 Cuffie con microfono

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHL5005 Cuffie con microfono

26/11/2017

België

België

onvoldoende geluid

ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben

Η αξιολογηση έγινε για SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

Η αξιολογηση έγινε για SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.