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Μη διαθέσιμο πλέον
SHL5005/00
Οδηγοί 32 χιλ και ακουστική μόνωση
Αγκαλιάζουν το αυτί
Μαλακά επικαλύμματα αυτιών
Επίπεδη αναδίπλωση
Μαλακά επικαλύμματα αφτιών, για να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας κομμάτια για όσες ώρες θέλετε.
Για το στήριγμα κεφαλής χρησιμοποιείται ελαφρύ υλικό
Τα ακουστικά αναδιπλώνονται επίπεδα, για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
3.0
από 5
2
Κριτικές
Fiortz
24/04/2024
Italia
Ottimo prodotto.
Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHL5005 Cuffie con microfono
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHL5005 Cuffie con microfono
muziekgenieter
26/11/2017
België
onvoldoende geluid
ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben
Η αξιολογηση έγινε για SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon
Η αξιολογηση έγινε για SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon