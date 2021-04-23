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Μη διαθέσιμο πλέον
Οδηγοί 32 χιλ και ακουστική μόνωση
Αγκαλιάζουν το αυτί
Μαλακά επικαλύμματα αυτιών
Επίπεδη αναδίπλωση
Τα ακουστικά BASS+ διαθέτουν οδηγούς ηχείων 32 χιλ. για δυνατά μπάσα.
Σχεδιασμένα για βέλτιστη προσαρμογή, τα ακουστικά BASS+ διαθέτουν περιστρεφόμενα καλύμματα ακουστικών και ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής για να εξασφαλίζεται η άψογη εφαρμογή σε όλους.
Με μεγάλα, πανίσχυρα μπάσα για να νιώθετε πραγματικά τον ρυθμό. Μην σας ξεγελά η κομψή σχεδίαση: οι ειδικά συντονισμένοι οδηγοί και οι δίοδοι μπάσων παράγουν εξαιρετικά χαμηλές συχνότητες, για να απολαμβάνετε μοναδικό χαρακτηριστικό ήχο BASS+.
4.2
από 5
6
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Blaze_100
23/04/2021
United Kingdom
Nice sounds very good with smooth nice bass
sounds wonderful so i think other people should buy this item and enjoy it
Η αξιολογηση έγινε για SHL3075WT Headphones with mic
Η αξιολογηση έγινε για SHL3075WT Headphones with mic
JonyF000092
16/04/2020
España
Auriculares con bass
Me encanta la calidad de sonido con bass, ya tuve otros auriculares de la marca y no defraudan calidad-precio.
Πλεονεκτήματα
Calidad de sonido incluso en 8d
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHL3075WT Auriculares con micrófono
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHL3075WT Auriculares con micrófono
Po53
26/07/2020
België
Επαληθευμένος αγοραστής
Aucun reproche.
Correspond tout à fait à la description technique. Facile d'utilisation. Pas de distorsions lors de l'écoute.
Πλεονεκτήματα
Confortable.
Μειονεκτήματα
Filaire, mais c'était un choix.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHL3075BK Casque avec Micro
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHL3075BK Casque avec Micro