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  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+

Μη διαθέσιμο πλέον

Ακουστικά με μικρόφωνο

SHL3075RD/00

4.2
| (6) Κριτικές | 80% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Διαθέσιμο σε

Κόκκινο
Κόκκινο
Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
Μπλε
Μπλε
Νιώστε το BASS+
Τα ακουστικά Philips BASS+ χαρίζουν στη μουσική σας δυνατά, έντονα μπάσα. Με πανίσχυρα μπάσα, κομψή σχεδίαση και μικρό μέγεθος, αυτά τα ακουστικά έχουν σχεδιαστεί για όσους θέλουν πιο έντονα μπάσα χωρίς πολύ όγκο.
Δείτε όλα τα οφέλη

Νιώστε το BASS+

  • Οδηγοί 32 χιλ και ακουστική μόνωση

  • Αγκαλιάζουν το αυτί

  • Μαλακά επικαλύμματα αυτιών

  • Επίπεδη αναδίπλωση

Οδηγοί ηχείων 32 χιλ.

Οδηγοί ηχείων 32 χιλ.

Τα ακουστικά BASS+ διαθέτουν οδηγούς ηχείων 32 χιλ. για δυνατά μπάσα.

Σχεδιασμένα για βέλτιστη προσαρμογή

Σχεδιασμένα για βέλτιστη προσαρμογή

Σχεδιασμένα για βέλτιστη προσαρμογή, τα ακουστικά BASS+ διαθέτουν περιστρεφόμενα καλύμματα ακουστικών και ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής για να εξασφαλίζεται η άψογη εφαρμογή σε όλους.

Έντονα, δυνατά μπάσα που μπορείτε να αισθανθείτε

Έντονα, δυνατά μπάσα που μπορείτε να αισθανθείτε

Με μεγάλα, πανίσχυρα μπάσα για να νιώθετε πραγματικά τον ρυθμό. Μην σας ξεγελά η κομψή σχεδίαση: οι ειδικά συντονισμένοι οδηγοί και οι δίοδοι μπάσων παράγουν εξαιρετικά χαμηλές συχνότητες, για να απολαμβάνετε μοναδικό χαρακτηριστικό ήχο BASS+.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.2

από 5

6

Κριτικές

80%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2

23/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Nice sounds very good with smooth nice bass

sounds wonderful so i think other people should buy this item and enjoy it

Η αξιολογηση έγινε για SHL3075WT Headphones with mic

Η αξιολογηση έγινε για SHL3075WT Headphones with mic

16/04/2020

España

España

Auriculares con bass

Me encanta la calidad de sonido con bass, ya tuve otros auriculares de la marca y no defraudan calidad-precio.

Πλεονεκτήματα

Calidad de sonido incluso en 8d

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHL3075WT Auriculares con micrófono

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHL3075WT Auriculares con micrófono

26/07/2020

België

België

Επαληθευμένος αγοραστής

Aucun reproche.

Correspond tout à fait à la description technique. Facile d'utilisation. Pas de distorsions lors de l'écoute.

Πλεονεκτήματα

Confortable.

Μειονεκτήματα

Filaire, mais c'était un choix.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHL3075BK Casque avec Micro

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHL3075BK Casque avec Micro

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.