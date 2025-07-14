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Οδηγοί 30 χιλ./κλειστού τύπου
Αγκαλιάζουν το αυτί
Ροζ και μοβ
Ένταση που περιορίζεται στα <85 dB
Το απλό και εργονομικό στήριγμα κεφαλής είναι πλήρως ρυθμιζόμενο, ώστε να ταιριάζει άνετα σε κάθε παιδικό κεφάλι και να προσαρμόζεται στα μέτρα του μικρού σας.
Το νεοδύμιο είναι το καλύτερο υλικό για την παραγωγή ισχυρών μαγνητικών πεδίων, προσφέροντας μεγαλύτερη ευαισθησία στο πηνίο φωνής, καλύτερη απόκριση μπάσων και απόλυτα ισορροπημένη ποιότητα ήχου.
Χάρη στην ανθεκτική σχεδίαση χωρίς βίδες, μπορείτε να αφαιρείτε και να τοποθετείτε ξανά στη θέση τους τα εξαρτήματα των ακουστικών με ευκολία.
4.5
από 5
6
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
audiophile80
14/07/2025
België
Sounds better than most headphones of €80
Our kids love the headphones. They look very good, look durable and above all beat many headphones in sound quality. Cannot match my Grado Sr80 and SR80x but the quality comes close, even more spacial, great detail, natural sound and very pleasing sound. Makes you want to listen more to it. It fitst perfectly on the head of our 3 and 5 year old but also on the head of an adult. I think most headphone producers should be ashamed that Philips is able to produce such a good sounding headphone for such a modest price. Without doubt sounds better than the (€80) Sony WH-CH720N we also own.
Πλεονεκτήματα
geluidskwaliteit, looks, stevigheid
Μειονεκτήματα
geen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHK2000PK Kinderhoofdtelefoons
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHK2000PK Kinderhoofdtelefoons
blauesband
13/02/2023
Deutschland
Sehr gut
Was mich besonders an diesem Kopfhörer begeistert, ist die automatische Abregelung der Lautstärke. Das schont die Ohren der Kinder. Hier habt ihr echt gut mitgedacht Philips! Er ist auch robust und hält einem Fall gut stand. Klang finde ich persönlich für den Preis super!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHK2000BL Kopfhörer für Kinder
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHK2000BL Kopfhörer für Kinder
MichelleHomburg
10/08/2022
Deutschland
Hervorragend für Kinder
Was mit besonders an diesen Kopfhörern gefällt, das es automatisch eine Begrenzung der Lautstärke gibt. Somit werden die Ohren der Kinder geschützt. Des Weiteren ist der Kopfhörer sehr robust gebaut und hält einiges aus. Klanglich sind die Kinder sehr zufrieden, ich selbst habe es auch Mal ausprobiert und war überrascht von guten Klang.
Πλεονεκτήματα
Schutz vor zu lauter Musik, robust und klanglich super
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHK2000BL Kopfhörer für Kinder
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHK2000BL Kopfhörer für Kinder