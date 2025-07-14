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  • Ο καλύτερος φίλος των παιδιών
  • Ο καλύτερος φίλος των παιδιών
  • Ο καλύτερος φίλος των παιδιών
  • Ο καλύτερος φίλος των παιδιών
  • Ο καλύτερος φίλος των παιδιών

Ακουστικά για παιδιά

SHK2000BL/00

4.5
| (6) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Διαθέσιμο σε

Μπλε
Μπλε
Ροζ-μοβ
Ροζ-μοβ
Ο καλύτερος φίλος των παιδιών
Τα κατάλληλα ακουστικά για να γνωρίσουν τον κόσμο του ήχου οι νεαροί μουσικόφιλοι. Τα καθαρά μπάσα και η παιχνιδιάρικη σχεδίαση είναι ειδικά μελετημένα για τα παιδιά που μεγαλώνουν, ενώ η ανθεκτική κατασκευή μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάθε κατάσταση. Το όριο έντασης ήχου έχει ρυθμιστεί στα 85dB, για απόλυτη ασφάλεια στη διασκέδαση.
Δείτε όλα τα οφέλη

Σε μέγεθος για παιδιά, με όριο έντασης ήχου

Ο καλύτερος φίλος των παιδιών

  • Οδηγοί 32 χιλ και ακουστική μόνωση

  • Αγκαλιάζουν το αυτί

  • Μπλε και πράσινα

  • Ένταση που περιορίζεται στα &lt;85 dB

Εργονομικό, ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής που προσαρμόζεται στα μέτρα του παιδιού

Εργονομικό, ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής που προσαρμόζεται στα μέτρα του παιδιού

Το απλό και εργονομικό στήριγμα κεφαλής είναι πλήρως ρυθμιζόμενο, ώστε να ταιριάζει άνετα σε κάθε παιδικό κεφάλι και να προσαρμόζεται στα μέτρα του μικρού σας.

Οι οδηγοί ηχείων νεοδυμίου 32mm παρέχουν απόλυτα ισορροπημένο ήχο

Οι οδηγοί ηχείων νεοδυμίου 32mm παρέχουν απόλυτα ισορροπημένο ήχο

Το νεοδύμιο είναι το καλύτερο υλικό για την παραγωγή ισχυρών μαγνητικών πεδίων, προσφέροντας μεγαλύτερη ευαισθησία στο πηνίο φωνής, καλύτερη απόκριση μπάσων και απόλυτα ισορροπημένη ποιότητα ήχου.

Ανθεκτική σχεδίαση χωρίς βίδες για ατελείωτη ακρόαση

Ανθεκτική σχεδίαση χωρίς βίδες για ατελείωτη ακρόαση

Χάρη στην ανθεκτική σχεδίαση χωρίς βίδες, μπορείτε να αφαιρείτε και να τοποθετείτε ξανά στη θέση τους τα εξαρτήματα των ακουστικών με ευκολία.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.5

από 5

6

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
1

14/07/2025

België

België

Sounds better than most headphones of €80

Our kids love the headphones. They look very good, look durable and above all beat many headphones in sound quality. Cannot match my Grado Sr80 and SR80x but the quality comes close, even more spacial, great detail, natural sound and very pleasing sound. Makes you want to listen more to it. It fitst perfectly on the head of our 3 and 5 year old but also on the head of an adult. I think most headphone producers should be ashamed that Philips is able to produce such a good sounding headphone for such a modest price. Without doubt sounds better than the (€80) Sony WH-CH720N we also own.

Πλεονεκτήματα

geluidskwaliteit, looks, stevigheid

Μειονεκτήματα

geen

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHK2000PK Kinderhoofdtelefoons

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHK2000PK Kinderhoofdtelefoons

13/02/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gut

Was mich besonders an diesem Kopfhörer begeistert, ist die automatische Abregelung der Lautstärke. Das schont die Ohren der Kinder. Hier habt ihr echt gut mitgedacht Philips! Er ist auch robust und hält einem Fall gut stand. Klang finde ich persönlich für den Preis super!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

10/08/2022

Deutschland

Deutschland

Hervorragend für Kinder

Was mit besonders an diesen Kopfhörern gefällt, das es automatisch eine Begrenzung der Lautstärke gibt. Somit werden die Ohren der Kinder geschützt. Des Weiteren ist der Kopfhörer sehr robust gebaut und hält einiges aus. Klanglich sind die Kinder sehr zufrieden, ich selbst habe es auch Mal ausprobiert und war überrascht von guten Klang.

Πλεονεκτήματα

Schutz vor zu lauter Musik, robust und klanglich super

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.