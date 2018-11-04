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  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.

Μη διαθέσιμο πλέον

Ακουστικά με μικρόφωνο

SHE4205WT/00

3.5
| (12) Κριτικές

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
Μια αόρατη προσθήκη στη μέρα σας! Τα ακουστικά Philips Flite Hyprlite φοριούνται πανεύκολα και προσφέρουν πεντακάθαρο ήχο με απόλυτη άνεση. Εξαιρετικά λεπτά και απίστευτα ελαφριά, μόλις που θα τα νιώθετε στ' αυτιά σας.
Δείτε όλα τα οφέλη

Ακουστικά που αψηφούν τη βαρύτητα

Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.

  • Ανοιχτές ψείρες με οδηγούς 12,2 χιλ.

  • Ακουστικά ψείρες

Ανθεκτικό καλώδιο με ανακούφιση καταπόνησης

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Ελαφριά δεν σημαίνει εύθραυστα. Κατασκευασμένο για τις μετακινήσεις σας, το καλώδιο των ακουστικών διαθέτει ενσωματωμένη ανακούφιση καταπόνησης για μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής.

Κομψές μεταλλικές αποχρώσεις

Κομψές μεταλλικές αποχρώσεις

Θρυλικός σχεδιασμός με φρέσκες, μοντέρνες γυαλιστερές πινελιές.

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Αυτό το εύχρηστο τηλεχειριστήριο σάς επιτρέπει να παίζετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη μουσική και να απαντάτε σε κλήσεις με το απλό πάτημα ενός κουμπιού.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.5

από 5

12

Κριτικές

3

04/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

Best for outdoors

The best that I have ever had, because they do not protrude from your ears , so fit perfectly if wearing a beanie hat. Also, they fit very comfortably, in that you do not have to jam them into your ears and yet they do not come out when walking.

Η αξιολογηση έγινε για SHE4205BK Headphones with mic

Η αξιολογηση έγινε για SHE4205BK Headphones with mic

27/04/2017

España

España

Magníficos.

Estaba buscando unos auriculares con los que pudiera eschuchar la radio en la cama y poder apoyar la cabeza en la almohada sin que me molestara la presión en la oreja, pues lo he encontrado con este modelo. Incluso a veces me despierto al día siquiente con ellos puestos y sin ninguna molestia. También me van perfectos para hacer footing sin que se muevan. Tienen un sonido muy nítido y unos graves potentes y dulces a la vez.

Η αξιολογηση έγινε για SHE4205BK Auriculares con micrófono

Η αξιολογηση έγινε για SHE4205BK Auriculares con micrófono

21/12/2022

Deutschland

Deutschland

super Kopfhörer

ie Kopfhörer liegen wunderbar sanft im Ohr, sodass ich auch damit im Liegen hören kann. Der Klang ist gut und auch das Mikrofon gibt einen guten Klang wieder. Die kleine Fernbedienung ist sehr praktisch beim Musik hören, zum Steuern der Lieder. Ich muss somit nicht ständig mein Handy anmachen. Diese Kopfhörer begleiten mich schon eine lange Zeit und ich habe sie schon mehrfach verschenkt.

Πλεονεκτήματα

siehe oben

Μειονεκτήματα

keine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHE4205WT Kopfhörer mit Mikrofon

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHE4205WT Kopfhörer mit Mikrofon

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.