2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
SHE4205BK/00
Ανοιχτές ψείρες με οδηγούς 12,2 χιλ.
Ακουστικά ψείρες
Ελαφριά δεν σημαίνει εύθραυστα. Κατασκευασμένο για τις μετακινήσεις σας, το καλώδιο των ακουστικών διαθέτει ενσωματωμένη ανακούφιση καταπόνησης για μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής.
Θρυλικός σχεδιασμός με φρέσκες, μοντέρνες γυαλιστερές πινελιές.
Αυτό το εύχρηστο τηλεχειριστήριο σάς επιτρέπει να παίζετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη μουσική και να απαντάτε σε κλήσεις με το απλό πάτημα ενός κουμπιού.
3.5
από 5
12
Κριτικές
KenMrshll
04/11/2018
United Kingdom
Best for outdoors
The best that I have ever had, because they do not protrude from your ears , so fit perfectly if wearing a beanie hat. Also, they fit very comfortably, in that you do not have to jam them into your ears and yet they do not come out when walking.
Η αξιολογηση έγινε για SHE4205BK Headphones with mic
Η αξιολογηση έγινε για SHE4205BK Headphones with mic
JuanB
27/04/2017
España
Magníficos.
Estaba buscando unos auriculares con los que pudiera eschuchar la radio en la cama y poder apoyar la cabeza en la almohada sin que me molestara la presión en la oreja, pues lo he encontrado con este modelo. Incluso a veces me despierto al día siquiente con ellos puestos y sin ninguna molestia. También me van perfectos para hacer footing sin que se muevan. Tienen un sonido muy nítido y unos graves potentes y dulces a la vez.
Η αξιολογηση έγινε για SHE4205BK Auriculares con micrófono
Η αξιολογηση έγινε για SHE4205BK Auriculares con micrófono
Pusteblumenstaub
21/12/2022
Deutschland
super Kopfhörer
ie Kopfhörer liegen wunderbar sanft im Ohr, sodass ich auch damit im Liegen hören kann. Der Klang ist gut und auch das Mikrofon gibt einen guten Klang wieder. Die kleine Fernbedienung ist sehr praktisch beim Musik hören, zum Steuern der Lieder. Ich muss somit nicht ständig mein Handy anmachen. Diese Kopfhörer begleiten mich schon eine lange Zeit und ich habe sie schon mehrfach verschenkt.
Πλεονεκτήματα
siehe oben
Μειονεκτήματα
keine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHE4205WT Kopfhörer mit Mikrofon
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHE4205WT Kopfhörer mit Mikrofon