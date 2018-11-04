Buenos días vcm83: Gracias por compartir tu experiencia de uso con los auriculares Philips, aunque lamentamos que no haya sido la mejor, tus comentarios nos ayudan a saber los aspectos que debemos mejorar. Por otro lado, me gustaría darte algunas recomendaciones para que tus auriculares te duren mucho tiempo. Tener cuidado de enrollar el cable con cuidado al guardarlos, es decir evita que haya tensiones extremas o nudos. Cuando los pongas en el bolsillo, hay que evitar que pudiera haber otros objetos que los puedan dañar. También es bueno evitar tirar del cable para desconectarlos, así como no tirar fuertemente de ellos al quitárselos de los oídos. Una vez más, gracias por tus comentarios. Te recuerdo que te puedes poner en contacto con nuestro servicio al cliente a través de las opciones disponibles en http://philips.to/2v2RtBH, en la sección "Audio Video Multimedia, Productos para PC, Teléfonos y Mandos a Distancia Universales", así como pornuestras redes sociales, en Twitter @PhilipsCare_ES y en Facebook www.facebook.com/PhilipsSpain. Saludos cordiales.