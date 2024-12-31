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Μη διαθέσιμο πλέον
SHE3555WT/00
Οδηγοί 8,6 χιλ και ακουστική μόνωση
Ενδώτια
Τα καλύμματα διατίθενται σε 2 μεγέθη για εξατομικευμένη και άψογη εφαρμογή.
Τα ενσωματωμένα μικρόφωνα σάς επιτρέπουν να κάνετε εύκολα εναλλαγή από την ακρόαση μουσικής σε τηλεφωνικές κλήσεις, ώστε να είστε πάντα συνδεδεμένοι.
Τα ενδώτια ακουστικά Philips Vibes διαθέτουν οδηγούς υψηλής απόδοσης σε μικρό μέγεθος. Έχουν τέλεια εφαρμογή, ενώ προσφέρουν καθαρό ήχο και δυνατά μπάσα.
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