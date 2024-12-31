Το ενσωματωμένο μικρόφωνο κάνει εναλλαγή μεταξύ μουσικής και τηλεφωνικών κλήσεων

Τα ενσωματωμένα μικρόφωνα σάς επιτρέπουν να κάνετε εύκολα εναλλαγή από την ακρόαση μουσικής σε τηλεφωνικές κλήσεις, ώστε να είστε πάντα συνδεδεμένοι.