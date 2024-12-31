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  • Μεγάλος ήχος, έντονα μπάσα
  • Μεγάλος ήχος, έντονα μπάσα

Μη διαθέσιμο πλέον

Ακουστικά με μικρόφωνο

SHE3555WT/00

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
Μεγάλος ήχος, έντονα μπάσα
Τα πολύ μικρά ακουστικά Philips Beamers διαθέτουν δυνατά μπάσα και οβάλ σωλήνες για άνεση.
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Συμπαγής σχεδίαση

Μεγάλος ήχος, έντονα μπάσα

  • Οδηγοί 8,6 χιλ και ακουστική μόνωση

  • Ενδώτια

Τα 2 εναλλάξιμα καλύμματα από καουτσούκ προσφέρουν τέλεια εφαρμογή

Τα καλύμματα διατίθενται σε 2 μεγέθη για εξατομικευμένη και άψογη εφαρμογή.

Το ενσωματωμένο μικρόφωνο κάνει εναλλαγή μεταξύ μουσικής και τηλεφωνικών κλήσεων

Τα ενσωματωμένα μικρόφωνα σάς επιτρέπουν να κάνετε εύκολα εναλλαγή από την ακρόαση μουσικής σε τηλεφωνικές κλήσεις, ώστε να είστε πάντα συνδεδεμένοι.

Δυνατά μπάσα και καθαρός ήχος από οδηγούς υψηλής απόδοσης

Τα ενδώτια ακουστικά Philips Vibes διαθέτουν οδηγούς υψηλής απόδοσης σε μικρό μέγεθος. Έχουν τέλεια εφαρμογή, ενώ προσφέρουν καθαρό ήχο και δυνατά μπάσα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.