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Μη διαθέσιμο πλέον
SHE3555BK/00
Μεγάλος ήχος, έντονα μπάσα
Τα πολύ μικρά ακουστικά Philips Beamers διαθέτουν δυνατά μπάσα και οβάλ σωλήνες για άνεση.
Οδηγοί 8,6 χιλ και ακουστική μόνωση
Ενδώτια
Το εξάρτημα οβάλ σωλήνα ήχου παρέχει εργονομική άνεση που εφαρμόζει στο πραγματικό σχήμα του αυτιού.
Τα ενσωματωμένα μικρόφωνα σάς επιτρέπουν να κάνετε εύκολα εναλλαγή από την ακρόαση μουσικής σε τηλεφωνικές κλήσεις, ώστε να είστε πάντα συνδεδεμένοι.
Τα ενδώτια ακουστικά Philips Vibes διαθέτουν οδηγούς υψηλής απόδοσης σε μικρό μέγεθος. Έχουν τέλεια εφαρμογή, ενώ προσφέρουν καθαρό ήχο και δυνατά μπάσα.
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