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Μη διαθέσιμο πλέον
SHE2305WT/00
Ανοιχτές ψείρες με οδηγούς 12,2 χιλ.
ενσωματωμένο μικρόφωνο
Λευκό
Εξαιρετικά άνετα
Εντυπωσιακά καλώδια με διαβάθμιση χρώματος και ηχείο με διαφανές περίβλημα για να τραβάτε όλα τα βλέμματα. Οι ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου 12,2 χιλ. εξασφαλίζουν πεντακάθαρο ήχο και δυνατά μπάσα.
Αυτά τα ελαφριά ακουστικά έχουν οβάλ σχήμα, για να μπορείτε να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική με πραγματική άνεση.
Με το ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο μπορείτε να απαντήσετε μια κλήση ή να σταματήσετε τη μουσική, χωρίς καν να ακουμπήσετε το smartphone. Το ενσωματωμένο μικρόφωνο διαθέτει ακύρωση ηχούς, για να απολαμβάνετε καθαρό ήχο όταν μιλάτε.
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