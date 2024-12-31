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Μη διαθέσιμο πλέον

Ακουστικά-ψείρες με μικρόφωνο

SHE2305PP/00

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
Μπλε
Μπλε
Ροζ-μοβ
Ροζ-μοβ
Όλα τα μάτια πάνω σας
Νιώστε τον ρυθμό όπου κι αν βρίσκεστε. Αυτά τα ακουστικά-ψείρες είναι διαθέσιμα σε τέσσερις φωτεινούς χρωματικούς συνδυασμούς και διαθέτουν ένα διάφανο περίβλημα ηχείου με διαβάθμιση χρώματος των καλωδίων. Γιατί να συμβιβαστείτε ενώ γεννηθήκατε να ξεχωρίζετε;
Δείτε όλα τα οφέλη

Όλα τα μάτια πάνω σας

  • Ανοιχτές ψείρες με οδηγούς 12,2 χιλ.

  • ενσωματωμένο μικρόφωνο

  • Ροζ και μοβ

  • Εξαιρετικά άνετα

Εντυπωσιακά καλώδια με διαβάθμιση χρώματος και ηχείο με διαφανές περίβλημα

Εντυπωσιακά καλώδια με διαβάθμιση χρώματος και ηχείο με διαφανές περίβλημα για να τραβάτε όλα τα βλέμματα. Οι ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου 12,2 χιλ. εξασφαλίζουν πεντακάθαρο ήχο και δυνατά μπάσα.

Ελαφριά, οβάλ ακουστικά για άνεση

Αυτά τα ελαφριά ακουστικά έχουν οβάλ σχήμα, για να μπορείτε να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική με πραγματική άνεση.

Ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο για εύκολη εναλλαγή μεταξύ μουσικής και κλήσεων

Με το ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο μπορείτε να απαντήσετε μια κλήση ή να σταματήσετε τη μουσική, χωρίς καν να ακουμπήσετε το smartphone. Το ενσωματωμένο μικρόφωνο διαθέτει ακύρωση ηχούς, για να απολαμβάνετε καθαρό ήχο όταν μιλάτε.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.