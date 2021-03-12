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Μη διαθέσιμο πλέον

2000 seriesΠραγματικά ασύρματα ενδώτια ακουστικά

SHB2515WT/10

3.7

| (24) Κριτικές

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο

Όση ώρα κι αν ακούτε

Απελευθερωθείτε. Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ενδώτια ακουστικά προσφέρουν χρόνο αναπαραγωγής 100 ωρών, χάρη στη φορητή θήκη φόρτισης που διαθέτουν. Απολαύστε εκπληκτικό ήχο για πολλές ώρες και άμεση πρόσβαση στον εικονικό βοηθό του τηλεφώνου σας. Έτοιμοι για ένα ταξιδάκι με το αυτοκίνητο;

Δείτε όλα τα οφέλη

Όση ώρα κι αν ακούτε

  • Οδηγοί 6 χιλ./ακουστική μόνωση

  • Bluetooth®

  • Μαύρο

Μονοφωνική λειτουργία για να αφήνετε το ένα αυτί ελεύθερο

Καλύμματα ακουστικών σε μικρό, μεσαίο και μεγάλο μέγεθος για τέλεια εφαρμογή

Ενσωματωμένο μικρόφωνο με ακύρωση ηχούς για καθαρό ήχο

Πείτε αντίο στις αντηχήσεις που σας ενοχλούν όταν μιλάτε στο τηλέφωνο. Απολαύστε καθαρές συνομιλίες χωρίς ενοχλήσεις, χάρη στην τεχνολογία ακύρωσης ακουστικής ηχούς.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.7

από 5

24

Κριτικές

12/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Truly Good Bluetooth Earbuds.

Very valuable purchase for me. great sound quality and playtime.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones

Ημερομηνία χρήσης 2021-02-12

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones

Ημερομηνία χρήσης 2021-02-12

05/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant little headphones!

I’ve had wireless headphones before but they’ve never fit me well or had a charge last long. I wanted some headphones I could wear in bed as I am into meditation and music to help me sleep. These are super comfy, they sometimes fall out my ears but that’s to be expected tossing and turning! They sound great too. The case is sturdy and charge lasts ages. For the price these are incredible. The only thing I’d change is having an L and R on the corresponding headphone as it gets a little confusing at first!

Πλεονεκτήματα

Sound quality, comfort, battery life

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones

Ημερομηνία χρήσης 2018-12-04

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones

Ημερομηνία χρήσης 2018-12-04

20/02/2021

France

France

Pour une utilisation douce

Bonjour. Après une première expérience d'intras non satisfaisante, je me suis tourné vers ce produit qui me satisfait entièrement et qui fonctionne impeccablement et du premier coup. Je recommande ces intras.

Πλεονεκτήματα

appairage immédiat à n'importe quelle source musicale des deux intras

Μειονεκτήματα

Pas trouvé pour l'instant

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series SHB2515WT Écouteurs-boutons véritablement sans fil

Ημερομηνία χρήσης 2021-01-20

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series SHB2515WT Écouteurs-boutons véritablement sans fil

Ημερομηνία χρήσης 2021-01-20

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.