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Μη διαθέσιμο πλέον
SHB2515BK/10
Όση ώρα κι αν ακούτε
Απελευθερωθείτε. Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ενδώτια ακουστικά προσφέρουν χρόνο αναπαραγωγής 110 ωρών, χάρη στη φορητή θήκη φόρτισης που διαθέτουν. Απολαύστε εκπληκτικό ήχο για πολλές ώρες και άμεση πρόσβαση στον εικονικό βοηθό του τηλεφώνου σας. Έτοιμοι για ένα ταξιδάκι με το αυτοκίνητο;
Οδηγοί 6 χιλ./ακουστική μόνωση
Bluetooth®
Μαύρο
Οι ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου 6 χιλ. προσφέρουν εκπληκτικό ήχο και δυναμικά μπάσα. Ο σωλήνας ήχου έχει οβάλ σχήμα, μεγιστοποιώντας την παθητική απομόνωση θορύβου. Χρησιμοποιήστε τη μονοφωνική λειτουργία όταν θέλετε να αφήσετε το ένα αυτί ελεύθερο, για να μπορείτε να αντιλαμβάνεστε καλύτερα τι γίνεται γύρω σας.
Από τη στιγμή που τα βγάζετε από τη θήκη, τα ακουστικά είναι έτοιμα για σύζευξη. Μετά τη σύζευξη, τα ακουστικά απομνημονεύουν τη συσκευή για την επόμενη φορά.
3.7
από 5
24
Κριτικές
Shib21
12/03/2021
United Kingdom
Truly Good Bluetooth Earbuds.
Very valuable purchase for me. great sound quality and playtime.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones
Ημερομηνία χρήσης 2021-02-12
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones
Ημερομηνία χρήσης 2021-02-12
Jade173
05/01/2020
United Kingdom
Brilliant little headphones!
I’ve had wireless headphones before but they’ve never fit me well or had a charge last long. I wanted some headphones I could wear in bed as I am into meditation and music to help me sleep. These are super comfy, they sometimes fall out my ears but that’s to be expected tossing and turning! They sound great too. The case is sturdy and charge lasts ages. For the price these are incredible. The only thing I’d change is having an L and R on the corresponding headphone as it gets a little confusing at first!
Πλεονεκτήματα
Sound quality, comfort, battery life
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones
Ημερομηνία χρήσης 2018-12-04
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones
Ημερομηνία χρήσης 2018-12-04
voltigeur
20/02/2021
France
Pour une utilisation douce
Bonjour. Après une première expérience d'intras non satisfaisante, je me suis tourné vers ce produit qui me satisfait entièrement et qui fonctionne impeccablement et du premier coup. Je recommande ces intras.
Πλεονεκτήματα
appairage immédiat à n'importe quelle source musicale des deux intras
Μειονεκτήματα
Pas trouvé pour l'instant
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series SHB2515WT Écouteurs-boutons véritablement sans fil
Ημερομηνία χρήσης 2021-01-20
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series SHB2515WT Écouteurs-boutons véritablement sans fil
Ημερομηνία χρήσης 2021-01-20