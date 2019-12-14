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Μη διαθέσιμο πλέον
SHB2505WT/10
Μην σταματάτε τη μουσική
Τα πάντα μπορούν να συμβούν όταν ακούτε την αγαπημένη σας μουσική. Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ενδώτια ακουστικά παρέχουν εκπληκτικό ήχο και χρόνο αναπαραγωγής έως 20 ώρες με τη φορητή θήκη φόρτισης. Πατήστε δύο φορές το πολυλειτουργικό κουμπί, για να ενεργοποιήσετε τον βοηθό τηλεφώνου μέσω φωνής.
Οδηγοί 6 χιλ./ακουστική μόνωση
Bluetooth®
Λευκό
Οι ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου 6 χιλ. προσφέρουν εκπληκτικό ήχο και δυναμικά μπάσα. Ο σωλήνας ήχου έχει οβάλ σχήμα, μεγιστοποιώντας την παθητική απομόνωση θορύβου. Χρησιμοποιήστε τη μονοφωνική λειτουργία όταν θέλετε να αφήσετε το ένα αυτί ελεύθερο, για να μπορείτε να αντιλαμβάνεστε καλύτερα τι γίνεται γύρω σας.
Χάρη στη σταθερή και ελαφριά σχεδίαση αυτών των ακουστικών, μπορείτε να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική με απόλυτη άνεση. Τα πλαϊνά πτερύγια είναι φτιαγμένα από μαλακό καουτσούκ και εφαρμόζουν σταθερά στο εξωτερικό μέρος του αυτιού. Δοκιμάζοντας τα εναλλάξιμα καλύμματα από καουτσούκ, μπορείτε να βρείτε εκείνα που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας, για να μην χάνετε ούτε νότα.
3.9
από 5
22
Κριτικές
thor23
14/12/2019
Italia
Notevole
Ottimo rapporto qualità/prezzo. Perfetto il pairing ed il sync. Nessun problema con l'utilizzo telefonico. La carica dura una settimana
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series SHB2505BK Headphones
Ημερομηνία χρήσης 2019-11-14
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series SHB2505BK Headphones
Ημερομηνία χρήσης 2019-11-14
Attila1957
19/09/2019
Italia
Questo prodotto è eccellente per il costo
[Employee of philipsglobal] La qualità dell’audio è molto buona la durata della batteria anche
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series SHB2505BK Cuffie
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series SHB2505BK Cuffie
Reolina
13/04/2020
España
El diseño es sensacional ...
Sus 20 horas de reproduccion a traves de su funda te da la suficiente autonomia y sus puntas de alas de goma hacen que se fijen realmente al oido comodamente.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series SHB2505WT Auriculares
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series SHB2505WT Auriculares