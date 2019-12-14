ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Κύρια σελίδα
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Κύρια σελίδα

Μη διαθέσιμο πλέον

2000 seriesΑκουστικά

SHB2505BK/10

3.9

| (22) Κριτικές

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο

Μην σταματάτε τη μουσική

Τα πάντα μπορούν να συμβούν όταν ακούτε την αγαπημένη σας μουσική. Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ενδώτια ακουστικά παρέχουν εκπληκτικό ήχο και χρόνο αναπαραγωγής έως 20 ώρες με τη φορητή θήκη φόρτισης. Πατήστε δύο φορές το πολυλειτουργικό κουμπί, για να ενεργοποιήσετε τον βοηθό τηλεφώνου μέσω φωνής.

Δείτε όλα τα οφέλη

Μην σταματάτε τη μουσική

  • Οδηγοί 6 χιλ./ακουστική μόνωση

  • Bluetooth®

  • Μαύρο

Ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου 6 χιλ. για εκπληκτικό ήχο και δυναμικά μπάσα

Οι ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου 6 χιλ. προσφέρουν εκπληκτικό ήχο και δυναμικά μπάσα. Ο σωλήνας ήχου έχει οβάλ σχήμα, μεγιστοποιώντας την παθητική απομόνωση θορύβου. Χρησιμοποιήστε τη μονοφωνική λειτουργία όταν θέλετε να αφήσετε το ένα αυτί ελεύθερο, για να μπορείτε να αντιλαμβάνεστε καλύτερα τι γίνεται γύρω σας.

Απολαύστε χρόνο αναπαραγωγής έως 20 ώρες και χρόνο ομιλίας έως 14 ώρες

Χάρη στη φορητή θήκη φόρτισης, αυτά τα ακουστικά δεν θα σας εγκαταλείψουν τη στιγμή που τα χρειάζεστε. Με μία μόνο φόρτιση, έχετε χρόνο αναπαραγωγής ή ομιλίας έως και τρεις ώρες. Εάν, μάλιστα, η θήκη είναι πλήρως φορτισμένη, θα έχετε 9 ακόμα ώρες με πολλαπλές φορτίσεις. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να βάζετε τα ακουστικά στη θήκη κάθε φορά που χρειάζονται φόρτιση. Μια πλήρης φόρτιση διαρκεί 1,5 ώρα.

Πολλαπλές φορτίσεις με μια φορητή θήκη φόρτισης που χωρά στην τσέπη σας

Θέλετε να πάτε στο γυμναστήριο και μετά για έναν περίπατο; Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ενδώτια ακουστικά συνοδεύονται από μια φορητή θήκη φόρτισης, για να μπορείτε να τα παίρνετε μαζί σας οπουδήποτε.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

3.9

από 5

22

Κριτικές

14/12/2019

Italia

Italia

Notevole

Ottimo rapporto qualità/prezzo. Perfetto il pairing ed il sync. Nessun problema con l'utilizzo telefonico. La carica dura una settimana

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series SHB2505BK Headphones

Ημερομηνία χρήσης 2019-11-14

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series SHB2505BK Headphones

Ημερομηνία χρήσης 2019-11-14

19/09/2019

Italia

Italia

Questo prodotto è eccellente per il costo

[Employee of philipsglobal] La qualità dell’audio è molto buona la durata della batteria anche

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series SHB2505BK Cuffie

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series SHB2505BK Cuffie

13/04/2020

España

España

El diseño es sensacional ...

Sus 20 horas de reproduccion a traves de su funda te da la suficiente autonomia y sus puntas de alas de goma hacen que se fijen realmente al oido comodamente.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series SHB2505WT Auriculares

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series SHB2505WT Auriculares

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.