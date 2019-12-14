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Μη διαθέσιμο πλέον
SHB2505BK/10
Μην σταματάτε τη μουσική
Τα πάντα μπορούν να συμβούν όταν ακούτε την αγαπημένη σας μουσική. Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ενδώτια ακουστικά παρέχουν εκπληκτικό ήχο και χρόνο αναπαραγωγής έως 20 ώρες με τη φορητή θήκη φόρτισης. Πατήστε δύο φορές το πολυλειτουργικό κουμπί, για να ενεργοποιήσετε τον βοηθό τηλεφώνου μέσω φωνής.
Οδηγοί 6 χιλ./ακουστική μόνωση
Bluetooth®
Μαύρο
Οι ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου 6 χιλ. προσφέρουν εκπληκτικό ήχο και δυναμικά μπάσα. Ο σωλήνας ήχου έχει οβάλ σχήμα, μεγιστοποιώντας την παθητική απομόνωση θορύβου. Χρησιμοποιήστε τη μονοφωνική λειτουργία όταν θέλετε να αφήσετε το ένα αυτί ελεύθερο, για να μπορείτε να αντιλαμβάνεστε καλύτερα τι γίνεται γύρω σας.
Χάρη στη φορητή θήκη φόρτισης, αυτά τα ακουστικά δεν θα σας εγκαταλείψουν τη στιγμή που τα χρειάζεστε. Με μία μόνο φόρτιση, έχετε χρόνο αναπαραγωγής ή ομιλίας έως και τρεις ώρες. Εάν, μάλιστα, η θήκη είναι πλήρως φορτισμένη, θα έχετε 9 ακόμα ώρες με πολλαπλές φορτίσεις. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να βάζετε τα ακουστικά στη θήκη κάθε φορά που χρειάζονται φόρτιση. Μια πλήρης φόρτιση διαρκεί 1,5 ώρα.
Θέλετε να πάτε στο γυμναστήριο και μετά για έναν περίπατο; Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ενδώτια ακουστικά συνοδεύονται από μια φορητή θήκη φόρτισης, για να μπορείτε να τα παίρνετε μαζί σας οπουδήποτε.
3.9
από 5
22
Κριτικές
thor23
14/12/2019
Italia
Notevole
Ottimo rapporto qualità/prezzo. Perfetto il pairing ed il sync. Nessun problema con l'utilizzo telefonico. La carica dura una settimana
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series SHB2505BK Headphones
Ημερομηνία χρήσης 2019-11-14
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series SHB2505BK Headphones
Ημερομηνία χρήσης 2019-11-14
Attila1957
19/09/2019
Italia
Questo prodotto è eccellente per il costo
[Employee of philipsglobal] La qualità dell’audio è molto buona la durata della batteria anche
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series SHB2505BK Cuffie
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series SHB2505BK Cuffie
Reolina
13/04/2020
España
El diseño es sensacional ...
Sus 20 horas de reproduccion a traves de su funda te da la suficiente autonomia y sus puntas de alas de goma hacen que se fijen realmente al oido comodamente.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series SHB2505WT Auriculares
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series SHB2505WT Auriculares