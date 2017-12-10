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Μη διαθέσιμο πλέον

LongLifeΜπαταρία

R6L36FV/10

Κορυφαία επιλογή για συσκευές χαμηλής κατανάλωσης

Για τα προϊόντα χαμηλής κατανάλωσης, επιλέξτε μπαταρίες LongLife. Η τεχνολογία ψευδαργύρου-χλωριδίου είναι ιδανική για ρολόγια, ραδιόφωνα, αριθμομηχανές και τηλεχειριστήρια.

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Κορυφαία επιλογή για συσκευές χαμηλής κατανάλωσης

  • AA

  • Χλωριούχου ψευδαργύρου

Υψηλής ποιότητας τεχνολογία ψευδαργύρου-χλωριδίου για μεγάλη διάρκεια ζωής

Η υψηλής ποιότητας τεχνολογία ψευδαργύρου-χλωριδίου εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας όταν χρησιμοποιείται σε συσκευές χαμηλής κατανάλωσης ισχύος.

Οδηγός επιλογής για την επιλογή της πιο κατάλληλης μπαταρίας

Οδηγός επιλογής μπαταρίας για την επιλογή του πιο κατάλληλου τύπου μπαταρίας για τη συσκευή σας

Οι μπαταρίες ψευδ-άνθρ Philips δεν περιέχουν επιβλαβή βαριά μέταλλα

Οι συγκεκριμένες μπαταρίες Philips διαθέτουν εγγύηση πως δεν περιέχουν επιβλαβή βαριά μέταλλα, όπως είναι το κάδμιο και ο υδράργυρος.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.