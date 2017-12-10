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2 χρόνια εγγύηση
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Μη διαθέσιμο πλέον
R6L36FV/10
Κορυφαία επιλογή για συσκευές χαμηλής κατανάλωσης
Για τα προϊόντα χαμηλής κατανάλωσης, επιλέξτε μπαταρίες LongLife. Η τεχνολογία ψευδαργύρου-χλωριδίου είναι ιδανική για ρολόγια, ραδιόφωνα, αριθμομηχανές και τηλεχειριστήρια.
AA
Χλωριούχου ψευδαργύρου
Η υψηλής ποιότητας τεχνολογία ψευδαργύρου-χλωριδίου εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας όταν χρησιμοποιείται σε συσκευές χαμηλής κατανάλωσης ισχύος.
Οδηγός επιλογής μπαταρίας για την επιλογή του πιο κατάλληλου τύπου μπαταρίας για τη συσκευή σας
Οι συγκεκριμένες μπαταρίες Philips διαθέτουν εγγύηση πως δεν περιέχουν επιβλαβή βαριά μέταλλα, όπως είναι το κάδμιο και ο υδράργυρος.
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