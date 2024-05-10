ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

  • Κόψτε τα μαλλιά όλης της οικογένειας
  • Κόψτε τα μαλλιά όλης της οικογένειας
  • Κόψτε τα μαλλιά όλης της οικογένειας
  • Κόψτε τα μαλλιά όλης της οικογένειας
  • Κόψτε τα μαλλιά όλης της οικογένειας
  • Κόψτε τα μαλλιά όλης της οικογένειας
  • Κόψτε τα μαλλιά όλης της οικογένειας
  • Κόψτε τα μαλλιά όλης της οικογένειας
  • Κόψτε τα μαλλιά όλης της οικογένειας
  • Κόψτε τα μαλλιά όλης της οικογένειας
  • Κόψτε τα μαλλιά όλης της οικογένειας
  • Κόψτε τα μαλλιά όλης της οικογένειας
  • Κόψτε τα μαλλιά όλης της οικογένειας
  • Κόψτε τα μαλλιά όλης της οικογένειας
  • Κόψτε τα μαλλιά όλης της οικογένειας
  • Κόψτε τα μαλλιά όλης της οικογένειας
  • Κόψτε τα μαλλιά όλης της οικογένειας
  • Κόψτε τα μαλλιά όλης της οικογένειας
  • Κόψτε τα μαλλιά όλης της οικογένειας
  • Κόψτε τα μαλλιά όλης της οικογένειας
  • Κόψτε τα μαλλιά όλης της οικογένειας
  • Κόψτε τα μαλλιά όλης της οικογένειας
  • Κόψτε τα μαλλιά όλης της οικογένειας
  • Κόψτε τα μαλλιά όλης της οικογένειας

Μη διαθέσιμο πλέον

κουρευτική μηχανή για όλη την οικογένεια

QC5130/15

4.2
| (703) Κριτικές | 85% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Κόψτε τα μαλλιά όλης της οικογένειας
Τώρα είναι πιο εύκολο από ποτέ να κουρευτείτε οικογενειακώς. Αυτή η κουρευτική μηχανή διαθέτει ένα πανίσχυρο αλλά εξαιρετικά αθόρυβο μοτέρ, εργονομική σχεδίαση και λεπίδες και χτένες φιλικές προς το δέρμα, καθώς και αυτόνομη λειτουργία για απόλυτη άνεση.
Δείτε όλα τα οφέλη

με την αθόρυβη κουρευτική μηχανή για παιδιά και μεγάλους

Κόψτε τα μαλλιά όλης της οικογένειας

  • Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι

  • 11 ρυθμίσεις μήκους

  • 60 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 8 ωρών

Προσαρμόζεται σε διαφορετικές ρυθμίσεις μήκους

Προσαρμόζεται σε διαφορετικές ρυθμίσεις μήκους

Κόψτε τις τρίχες στο μήκος που θέλετε. Απλώς επιλέξτε μία από τις 11 ρυθμίσεις μήκους από 3 χιλ. έως 21 χιλ. σε διαβαθμίσεις των 2 χιλ. ή αφαιρέστε τη χτένα για τριμάρισμα στα 0,5 χιλ.

Αθόρυβη και ισχυρή απόδοση

Αθόρυβη και ισχυρή απόδοση

Η μηχανή κουρέματος της Philips είναι ιδανική για οικογένειες και προσφέρει όλη την απόδοση που χρειάζεστε χωρίς ενοχλήσεις. Το αποτελεσματικό μοτέρ έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ισχύ με μειωμένη δόνηση, για ένα ήρεμο κούρεμα.

Στρογγυλεμένες χτένες για να αποφεύγετε το τράβηγμα και τους ερεθισμούς

Στρογγυλεμένες χτένες για να αποφεύγετε το τράβηγμα και τους ερεθισμούς

Οι λεπίδες και οι χτένες σε αυτήν την κουρευτική μηχανή έχουν στρογγυλεμένα άκρα για ασφαλές, απαλό κούρεμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Βραβεία

  • Award image AWARD-612375

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.2

από 5

703

Κριτικές

85%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

10/05/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολυ ευχρηστη

Πολυ δυνατη δεν μουκωνει πολυ καλο πιασιμο ευκολος καθαρισμος

Πλεονεκτήματα

Δεν μπουκωνει κοστος αγορας ποιοτητα κατασκευης ευκολος καθαρισμος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hair clipper QC5115/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hair clipper QC5115/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή

11/12/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικό

Καλή αυτονομία αλλά αν σπάσουν τα χτενάκια δεν υπάρχουν ανταλλακτικά

Πλεονεκτήματα

Αυτονομία μπαταρίας

Μειονεκτήματα

Δεν υπάρχουν ανταλλακτικά στα χτενάκια

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 7000 QC5390/80 Κουρευτική μηχανή

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 7000 QC5390/80 Κουρευτική μηχανή

05/12/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλή

Την έχω χρόνια, είναι καταπληκτική. Δυνατή μπαταρία και φαρδύ πλάτος κοπής

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hair clipper QC5130/15 Family clipper

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hair clipper QC5130/15 Family clipper

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.