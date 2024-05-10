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Μη διαθέσιμο πλέον
Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι
11 ρυθμίσεις μήκους
60 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 8 ωρών
Κόψτε τις τρίχες στο μήκος που θέλετε. Απλώς επιλέξτε μία από τις 11 ρυθμίσεις μήκους από 3 χιλ. έως 21 χιλ. σε διαβαθμίσεις των 2 χιλ. ή αφαιρέστε τη χτένα για τριμάρισμα στα 0,5 χιλ.
Η μηχανή κουρέματος της Philips είναι ιδανική για οικογένειες και προσφέρει όλη την απόδοση που χρειάζεστε χωρίς ενοχλήσεις. Το αποτελεσματικό μοτέρ έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ισχύ με μειωμένη δόνηση, για ένα ήρεμο κούρεμα.
Οι λεπίδες και οι χτένες σε αυτήν την κουρευτική μηχανή έχουν στρογγυλεμένα άκρα για ασφαλές, απαλό κούρεμα.
Βραβεία
4.2
από 5
703
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Kostas134
10/05/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολυ ευχρηστη
Πολυ δυνατη δεν μουκωνει πολυ καλο πιασιμο ευκολος καθαρισμος
Πλεονεκτήματα
Δεν μπουκωνει κοστος αγορας ποιοτητα κατασκευης ευκολος καθαρισμος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hair clipper QC5115/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hair clipper QC5115/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή
Aktines
11/12/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικό
Καλή αυτονομία αλλά αν σπάσουν τα χτενάκια δεν υπάρχουν ανταλλακτικά
Πλεονεκτήματα
Αυτονομία μπαταρίας
Μειονεκτήματα
Δεν υπάρχουν ανταλλακτικά στα χτενάκια
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 7000 QC5390/80 Κουρευτική μηχανή
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 7000 QC5390/80 Κουρευτική μηχανή
GeoT
05/12/2020
Ελλάδα
Πολύ καλή
Την έχω χρόνια, είναι καταπληκτική. Δυνατή μπαταρία και φαρδύ πλάτος κοπής
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hair clipper QC5130/15 Family clipper
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hair clipper QC5130/15 Family clipper