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  • DualPrecision
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  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision

Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 5000 PowerTouchΗλεκτρική ξυριστική μηχανή στεγνού ξυρίσματος

PT860/16

4.2
| (499) Κριτικές | 89% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
DualPrecision
Το PowerTouch δίνει γκάζι στα πρωινά σας. Με περισσότερα λεπτά αυτονομίας, πλήρως πλενόμενες κεφαλές και λεπίδες DualPrecision, σας προσφέρει πιο βαθύ ξύρισμα. Με το PowerTouch, η πρωινή σας περιποίηση γίνεται πιο γρήγορη από ποτέ.
Δείτε όλα τα οφέλη

Μεγαλύτερη απόδοση

DualPrecision

  • Καμπτόμενες κεφαλές DualPrecision

  • 50 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 1 ώρας

  • Πτυσσόμενο τρίμερ

Οι κεφαλές DualPrecision ξυρίζουν τις μακριές και τις πιο κοντές τρίχες

Οι κεφαλές DualPrecision ξυρίζουν τις μακριές και τις πιο κοντές τρίχες

Οι λεπίδες DualPrecision προσφέρουν άνετο ξύρισμα στις μακριές και κοντές τρίχες. 1. Οι σχισμές κόβουν τις μακριές τρίχες. 2. Οι οπές ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.

Το σύστημα Flex & Float προσαρμόζεται στις καμπύλες του προσώπου και του λαιμού

Το σύστημα Flex & Float προσαρμόζεται στις καμπύλες του προσώπου και του λαιμού

Αυτόματη προσαρμογή σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας για απαλότερο ξύρισμα.

Χάρη στην τεχνολογία Super Lift & Cut, οι λεπίδες ανασηκώνουν τις τρίχες για πιο βαθύ ξύρισμα

Χάρη στην τεχνολογία Super Lift & Cut, οι λεπίδες ανασηκώνουν τις τρίχες για πιο βαθύ ξύρισμα

Η πρώτη λεπίδα ανασηκώνει την τρίχα, ενώ η δεύτερη την κόβει κάτω από το επίπεδο της επιδερμίδας, για απίστευτα λεία αποτελέσματα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.2

από 5

499

Κριτικές

89%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

06/02/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

ΑΡΙΣΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ

Αν καί είναι πολύ μικρός ό χρόνος από τήν αγορά τής συσκευής έν τούτοις από τίς δύο φορές πού τήν χρησιμοποίησα έχω σχεδόν μόνο θετικές εντυπώσεις σέ όλους τούς τομείς κριτηρίων γιά τήν αξιολόγηση της , ιδιαιτέρως όμως ικανοποιήθηκα από τό σύστημα δύο τύπων σχισμών πού έχουν οί κεφαλές (γιά κοντά καί μακριά γένια) Ευχαριστώ πολύ

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver

08/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Υπάλληλος της Philips

Επαληθευμένος αγοραστής

new shaver

[Employee of philipsglobal] gives a very good wet shave and easy to carry about

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 PowerTouch PT860/14 Dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 PowerTouch PT860/14 Dry electric shaver

13/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Replacement heads

The replacement parts came exactly on tîme and they are perfect. I was a little concerned that they may arrive after I left for France do I bought an identical Shaver from Boots. That shows just how much I like the razor and the customer care that I received. It just could not have been any bretter as it was perfect.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 PowerTouch PT860/14 Dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 PowerTouch PT860/14 Dry electric shaver

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  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.