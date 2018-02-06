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Μη διαθέσιμο πλέον
Καμπτόμενες κεφαλές DualPrecision
50 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 1 ώρας
Πτυσσόμενο τρίμερ
Οι λεπίδες DualPrecision προσφέρουν άνετο ξύρισμα στις μακριές και κοντές τρίχες. 1. Οι σχισμές κόβουν τις μακριές τρίχες. 2. Οι οπές ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.
Αυτόματη προσαρμογή σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας για απαλότερο ξύρισμα.
Η πρώτη λεπίδα ανασηκώνει την τρίχα, ενώ η δεύτερη την κόβει κάτω από το επίπεδο της επιδερμίδας, για απίστευτα λεία αποτελέσματα.
4.2
από 5
499
Κριτικές
89%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Γιούς29
06/02/2018
Ελλάδα
ΑΡΙΣΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ
Αν καί είναι πολύ μικρός ό χρόνος από τήν αγορά τής συσκευής έν τούτοις από τίς δύο φορές πού τήν χρησιμοποίησα έχω σχεδόν μόνο θετικές εντυπώσεις σέ όλους τούς τομείς κριτηρίων γιά τήν αξιολόγηση της , ιδιαιτέρως όμως ικανοποιήθηκα από τό σύστημα δύο τύπων σχισμών πού έχουν οί κεφαλές (γιά κοντά καί μακριά γένια) Ευχαριστώ πολύ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver
twohammers
08/01/2021
United Kingdom
Υπάλληλος της Philips
Επαληθευμένος αγοραστής
new shaver
[Employee of philipsglobal] gives a very good wet shave and easy to carry about
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 PowerTouch PT860/14 Dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 PowerTouch PT860/14 Dry electric shaver
Happy Trevor
13/07/2020
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Replacement heads
The replacement parts came exactly on tîme and they are perfect. I was a little concerned that they may arrive after I left for France do I bought an identical Shaver from Boots. That shows just how much I like the razor and the customer care that I received. It just could not have been any bretter as it was perfect.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 PowerTouch PT860/14 Dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 PowerTouch PT860/14 Dry electric shaver