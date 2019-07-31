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  • Πραγματικά βαθύ ξύρισμα
  • Πραγματικά βαθύ ξύρισμα
  • Πραγματικά βαθύ ξύρισμα
  • Πραγματικά βαθύ ξύρισμα
  • Πραγματικά βαθύ ξύρισμα
  • Πραγματικά βαθύ ξύρισμα
  • Πραγματικά βαθύ ξύρισμα
  • Πραγματικά βαθύ ξύρισμα
  • Πραγματικά βαθύ ξύρισμα
  • Πραγματικά βαθύ ξύρισμα
  • Πραγματικά βαθύ ξύρισμα
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  • Πραγματικά βαθύ ξύρισμα
  • Πραγματικά βαθύ ξύρισμα
  • Πραγματικά βαθύ ξύρισμα
  • Πραγματικά βαθύ ξύρισμα
  • Πραγματικά βαθύ ξύρισμα
  • Πραγματικά βαθύ ξύρισμα
  • Πραγματικά βαθύ ξύρισμα
  • Πραγματικά βαθύ ξύρισμα
  • Πραγματικά βαθύ ξύρισμα
  • Πραγματικά βαθύ ξύρισμα

Μη διαθέσιμο πλέον

PowerTouchηλεκτρική ξυριστική μηχανή στεγνού ξυρίσματος

PT710/16

4.1
| (1249) Κριτικές | 85% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Πραγματικά βαθύ ξύρισμα
Η νέα ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Philips PowerTouch προσθέτει... ταχύτητα στα πρωινά σας. Τώρα με μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας, πλήρως πλενόμενα μέρη και την απόδοση ξυρίσματος Super Lift & Cut, επιταχύνει σημαντικά την πρωινή σας περιποίηση.
Δείτε όλα τα οφέλη

Πραγματικά βαθύ ξύρισμα

  • Κατοχυρωμένο σύστημα Super Lift & Cut

  • Καμπτόμενες κεφαλές

Λειτουργία μόνο με καλώδιο για σταθερή ισχύ

Λειτουργία μόνο με καλώδιο για σταθερή ισχύ

Λειτουργία μόνο με καλώδιο για σταθερά αξιόπιστο ξύρισμα

Σύστημα Super Lift & Cut για άνετο και βαθύ αποτέλεσμα

Σύστημα Super Lift & Cut για άνετο και βαθύ αποτέλεσμα

Το ενσωματωμένο σύστημα διπλής λεπίδας αυτής της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής ανασηκώνει τις τρίχες ώστε να τις κόβει με άνεση κάτω από το επίπεδο της επιδερμίδας, για βαθύ ξύρισμα.

Δυναμική απόκριση περιγράμματος για προσαρμογή στις καμπύλες του προσώπου και του λαιμού

Δυναμική απόκριση περιγράμματος για προσαρμογή στις καμπύλες του προσώπου και του λαιμού

Η μηχανή προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας, για πιο απαλό ξύρισμα

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.1

από 5

1249

Κριτικές

85%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

31/07/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Το προϊόν έχει καλά χαρακτηριστικά

Ήθελα μια ξυριστική που να με ξυρίζει χωρίς να χρειάζομαι σαπούνια και ξυραφάκια ,άλλα κυρίως να μην έχω κοψίματα . Αυτό ακριβώς κάνει.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3120/06 Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή στεγνού ξυρίσματος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3120/06 Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή στεγνού ξυρίσματος

25/04/2022

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

surprisingly good

As my eyesight is getting difficult my wife bought this for me. I wa a little sceptical as I had a foil type many ears ago and did not like it. This has been a joy to use. So convenient. Easy to handle, gives a good shave and after 10 days there is still plenty of charge left

Πλεονεκτήματα

Easy to use. Lightweight. Holds charge fir long time. Cleans under the tap

Μειονεκτήματα

Nothing yet

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3560/11 Wet and dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3560/11 Wet and dry electric shaver

17/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Excellent no frills shaver

This is a very good shaver giving great results either when used dry or wet

Πλεονεκτήματα

good battery life, clean and close shave

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3560/11 Wet and dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 S3560/11 Wet and dry electric shaver

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.