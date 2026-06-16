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Philips Barista Brew Ημι-αυτόματη μηχανή εσπρέσο

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Philips Barista BrewΗμι-αυτόματη μηχανή εσπρέσο

PSA3218/01

Philips Barista Brew Ημι-αυτόματη μηχανή εσπρέσο

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  • How to install Philips Barista Brew Semi-automatic Espresso series
    How to install Philips Barista Brew Semi-automatic Espresso series
  • How to brew your espresso and froth your milk with the Barista Brew SEMI-AUTO Espresso series
    How to brew your espresso and froth your milk with the Barista Brew SEMI-AUTO Espresso series
  • How to clean Philips Barista Brew Semi-automatic Espresso series
    How to clean Philips Barista Brew Semi-automatic Espresso series

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF αρχείο, 636.8 kB
  • 24 March 2026

PSA3218/01_PSA3218/10_PSA3228/01_PSA3228/41_Important Information Manual

  • PDF αρχείο, 1.3 MB
  • 13 March 2026

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