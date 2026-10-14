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Μη διαθέσιμο πλέον

Φορητό DVD Player

PET716/12

5

| (3) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ταινίες DVD και DivX® εν κινήσει

Καθήστε αναπαυτικά, χαλαρώστε και παρακολουθήστε ταινίες κατά τις μετακινήσεις σας, στην οθόνη TFT LCD 7” του PET716 της Philips. Απολαύστε ταινίες DVD, DivX®, MPEG4, MP3-CD και CD ενώ κινείστε. Θαυμάστε τις φωτογραφίες σας JPEG οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ταινίες DVD και DivX® εν κινήσει

  • Ευρεία οθόνη LCD 17,8 εκ. (7")

  • Αναπαραγωγή DivX

Απολαύστε ταινίες σε φορμά widescreen 16:9

Απολαύστε ταινίες σε φορμά widescreen 16:9

Προβάλετε και μοιραστείτε τις ταινίες σας και τις ψηφιακές σας φωτογραφίες με τους φίλους και την οικογένειά σας. Ο λόγος διαστάσεων ευρείας οθόνης 16:9 είναι καθιερωμένος για τηλεοράσεις γενικής χρήσης και ψηφιακές τηλεοράσεις υψηλής ανάλυσης. Ο εγγενής λόγος διαστάσεων 16:9 συνεπάγεται προβολή βίντεο χωρίς γραμμές στο επάνω και κάτω μέρος της εικόνας και χωρίς την απώλεια ποιότητας που επιφέρει η αλλαγή κλίμακας, μέσω της προσαρμογής της εικόνας σε διαφορετικό μέγεθος οθόνης.

Αναπαράγει μουσική από MP3/WMA-CD, CD και CD-RW

Το MP3 είναι μια επαναστατική τεχνολογία συμπίεσης, με την οποία μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα χωρίς σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας του ήχου. Σε ένα μόνο CD μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι και 10 ώρες μουσικής.

Αναπαραγωγή ταινιών DVD, DVD+/-R και DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4

Αναπαραγωγή ταινιών DVD, DVD+/-R και DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4

Με την υποστήριξη DivX®, θα έχετε τη δυνατότητα να απολαμβάνετε βίντεο με κωδικοποίηση DivX® άνετα από το σαλόνι σας. Το φορμά μέσων DivX® είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βίντεο βάσει MPEG4, η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία, όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως CD-R/RW, κάρτες μνήμης και DVD-video. Η αναπαραγωγή των CD DivX® είναι δυνατή σε επιλεγμένα DVD player, DVD recorder και συστήματα Home Cinema.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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5.0

από 5

3

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

14/10/2026

France

France

Lecteur dvd philips

Ça fait maintenant 20 ans que j ai ce lecteur et il fonctionne à merveille, un matériel super.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PET716 Lecteur de DVD portable

Ημερομηνία χρήσης 2026-10-14

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PET716 Lecteur de DVD portable

Ημερομηνία χρήσης 2026-10-14

15/12/2020

Nederland

Nederland

Uitstekende DVD speler

Heb deze al vele jaren. Een oudje dus, maar sperlt nog af als nieuw. Wel jammer dat ik de afstandbediening nergens meer kan vinden. Ik heb nu sommige films met Nederlandse ondertiteling, die ik niet te voorschijn kan halen... Balen. Maar de player doet het nog super de super!!!! Groet, Hylke

Πλεονεκτήματα

Werkt op al mn DVD's supergoed

Μειονεκτήματα

Klepje waar de DVD onder moet worden geplaatst, gaat wat moeizaam open en dicht

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PET716 Draagbare DVD-speler

Ημερομηνία χρήσης 2018-12-15

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PET716 Draagbare DVD-speler

Ημερομηνία χρήσης 2018-12-15

21/07/2013

Nederland

Nederland

Speelt alle dvd's af

Hebben hem al jaren in gebruik, en werkt nog steeds goed. Speelt alle soorten dvd's af. Mooie weergave.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PET716 Draagbare DVD-speler

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PET716 Draagbare DVD-speler

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.