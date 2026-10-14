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Μη διαθέσιμο πλέον
Ταινίες DVD και DivX® εν κινήσει
Καθήστε αναπαυτικά, χαλαρώστε και παρακολουθήστε ταινίες κατά τις μετακινήσεις σας, στην οθόνη TFT LCD 7” του PET716 της Philips. Απολαύστε ταινίες DVD, DivX®, MPEG4, MP3-CD και CD ενώ κινείστε. Θαυμάστε τις φωτογραφίες σας JPEG οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή.
Ευρεία οθόνη LCD 17,8 εκ. (7")
Αναπαραγωγή DivX
Προβάλετε και μοιραστείτε τις ταινίες σας και τις ψηφιακές σας φωτογραφίες με τους φίλους και την οικογένειά σας. Ο λόγος διαστάσεων ευρείας οθόνης 16:9 είναι καθιερωμένος για τηλεοράσεις γενικής χρήσης και ψηφιακές τηλεοράσεις υψηλής ανάλυσης. Ο εγγενής λόγος διαστάσεων 16:9 συνεπάγεται προβολή βίντεο χωρίς γραμμές στο επάνω και κάτω μέρος της εικόνας και χωρίς την απώλεια ποιότητας που επιφέρει η αλλαγή κλίμακας, μέσω της προσαρμογής της εικόνας σε διαφορετικό μέγεθος οθόνης.
Το MP3 είναι μια επαναστατική τεχνολογία συμπίεσης, με την οποία μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα χωρίς σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας του ήχου. Σε ένα μόνο CD μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι και 10 ώρες μουσικής.
Με την υποστήριξη DivX®, θα έχετε τη δυνατότητα να απολαμβάνετε βίντεο με κωδικοποίηση DivX® άνετα από το σαλόνι σας. Το φορμά μέσων DivX® είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βίντεο βάσει MPEG4, η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία, όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως CD-R/RW, κάρτες μνήμης και DVD-video. Η αναπαραγωγή των CD DivX® είναι δυνατή σε επιλεγμένα DVD player, DVD recorder και συστήματα Home Cinema.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
5.0
από 5
3
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Lilas rose 77
14/10/2026
France
Lecteur dvd philips
Ça fait maintenant 20 ans que j ai ce lecteur et il fonctionne à merveille, un matériel super.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PET716 Lecteur de DVD portable
Ημερομηνία χρήσης 2026-10-14
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PET716 Lecteur de DVD portable
Ημερομηνία χρήσης 2026-10-14
Hylke
15/12/2020
Nederland
Uitstekende DVD speler
Heb deze al vele jaren. Een oudje dus, maar sperlt nog af als nieuw. Wel jammer dat ik de afstandbediening nergens meer kan vinden. Ik heb nu sommige films met Nederlandse ondertiteling, die ik niet te voorschijn kan halen... Balen. Maar de player doet het nog super de super!!!! Groet, Hylke
Πλεονεκτήματα
Werkt op al mn DVD's supergoed
Μειονεκτήματα
Klepje waar de DVD onder moet worden geplaatst, gaat wat moeizaam open en dicht
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PET716 Draagbare DVD-speler
Ημερομηνία χρήσης 2018-12-15
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PET716 Draagbare DVD-speler
Ημερομηνία χρήσης 2018-12-15
DVDjan
21/07/2013
Nederland
Speelt alle dvd's af
Hebben hem al jaren in gebruik, en werkt nog steeds goed. Speelt alle soorten dvd's af. Mooie weergave.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PET716 Draagbare DVD-speler
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PET716 Draagbare DVD-speler