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  • Η κεφαλή βουρτσίσματος για τον πιο βαθύ καθαρισμό
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  • Η κεφαλή βουρτσίσματος για τον πιο βαθύ καθαρισμό
  • Η κεφαλή βουρτσίσματος για τον πιο βαθύ καθαρισμό
  • Η κεφαλή βουρτσίσματος για τον πιο βαθύ καθαρισμό
  • Η κεφαλή βουρτσίσματος για τον πιο βαθύ καθαρισμό
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  • Η κεφαλή βουρτσίσματος για τον πιο βαθύ καθαρισμό
  • Η κεφαλή βουρτσίσματος για τον πιο βαθύ καθαρισμό
  • Η κεφαλή βουρτσίσματος για τον πιο βαθύ καθαρισμό

Μη διαθέσιμο πλέον

Philips Sonicare C3 Premium Plaque DefenceΤυπικές κεφαλές οδοντόβουρτσας Sonic

HX9042/17

4.6
| (390) Κριτικές | 94% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
Η κεφαλή βουρτσίσματος για τον πιο βαθύ καθαρισμό
Για έναν καθαρισμό τόσο μοναδικό όσο το χαμόγελό σας. Η κεφαλή C3 Premium Plaque Defence προσαρμόζεται στα δόντια και στα ούλα σας χάρη στις απαλές, ευέλικτες πλευρές που προσφέρουν 4 φορές περισσότερη επαφή με την επιφάνεια σε σχέση με μια συμβατική κεφαλή οδοντόβουρτσας** για άνετο και βαθύ καθαρισμό.
Δείτε όλα τα οφέλη
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Έως και 10 φορές περισσότερη αφαίρεση πλάκας* για εξαιρετικά αποτελέσματα

Η κεφαλή βουρτσίσματος για τον πιο βαθύ καθαρισμό

  • 2 τμχ.

  • Κανονικό μέγεθος

  • Κουμπωτή

  • Σύζευξη λειτουργίας BrushSync

Έως και 10 φορές καλύτερη αφαίρεση της πλάκας συγκριτικά με μια συμβατική οδοντόβουρτσα

Έως και 10 φορές καλύτερη αφαίρεση της πλάκας συγκριτικά με μια συμβατική οδοντόβουρτσα

Και χάρη στην ευέλικτη σχεδίαση, αφαιρεί έως και 10 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα από τα δυσπρόσιτα σημεία* για έναν πραγματικά βαθύ καθαρισμό κατά μήκος της γραμμής των ούλων και ανάμεσα στα δόντια.

Έως και 4 φορές μεγαλύτερη επαφή με την επιφάνεια** για εύκολο και βαθύ καθαρισμό

Έως και 4 φορές μεγαλύτερη επαφή με την επιφάνεια** για εύκολο και βαθύ καθαρισμό

Ο καθαρισμός των δοντιών εξατομικεύεται κάθε φορά που βουρτσίζετε τα δόντια σας με την νέα μας προσαρμόσιμη τεχνολογία καθαρισμού. Οι μαλακές πλευρές από καουτσούκ είναι εύκαμπτες για να επιτρέπουν στην κεφαλή Premium Plaque Defence να προσαρμόζεται στο σχήμα των δοντιών και των ούλων σας, απορροφώντας τυχόν υπερβολική πίεση βουρτσίσματος και ενισχύοντας την τεχνολογία καθαρισμού sonic. Οι τρίχες μπορούν, στη συνέχεια, να προσαρμοστούν στο σχήμα των δοντιών και των ούλων σας ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε έως και 4 φορές μεγαλύτερη επαφή με την επιφάνεια από ό,τι με μια συμβατική οδοντόβουρτσα** για πιο βαθύ καθαρισμό στα δυσπρόσιτα σημεία.

Επιλέγει αυτόματα τη βέλτιστη λειτουργία για κορυφαία αποτελέσματα***

Επιλέγει αυτόματα τη βέλτιστη λειτουργία για κορυφαία αποτελέσματα***

Θα έχετε πάντα τον καλύτερο δυνατό καθαρισμό με τη λειτουργία σύζευξης BrushSync™*. Η κεφαλή της οδοντόβουρτσας Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence συγχρονίζεται με τη λαβή της οδοντόβουρτσας Philips Sonicare με δυνατότητα BrushSync™****, επιλέγοντας τη βέλτιστη λειτουργία βουρτσίσματος και το βέλτιστο επίπεδο έντασης για εξαιρετικό καθαρισμό. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ξεκινήσετε το βούρτσισμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.6

από 5

390

Κριτικές

94%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

28/04/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great toothbrush heada

These were replacements for my Phillips electric toothbrush, they last a really long time meaning great value for money. I certainly feel the difference since I’ve started to use this toothbrush and my teeth are cleaner and less stained. Highly recommended.

Πλεονεκτήματα

Fantastic performance

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Premium Plaque Defence HX9042/88 2-pack brush heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Premium Plaque Defence HX9042/88 2-pack brush heads

20/04/2025

United Kingdom

United Kingdom

Superior clean brush heads

These brush heads are great. I tested these in place of my usual brush heads and I could definitely see and feel a difference. The power tip really gets into those hard to reach areas whilst still being soft enough on the gums

Πλεονεκτήματα

Quality, power tip, easy to use

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Premium Plaque Defence HX9042/88 2-pack brush heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Premium Plaque Defence HX9042/88 2-pack brush heads

18/04/2025

United Kingdom

United Kingdom

Best Brush Head I’ve Ever Used – Worth the Upgrade

I’ve been using Sonicare toothbrushes for years, but switching to the C3 Premium Plaque Defence brush head made a noticeable difference almost immediately. My teeth feel cleaner, smoother, and fresher after every brush – like that just-left-the-dentist feeling. The bristles are firm but not harsh, and they contour really well to my gum line and the hard-to-reach areas in the back. I also love the way it adapts to pressure – it feels like it’s doing the work for me without being abrasive. What really impressed me is how much plaque it removes compared to the standard heads. After just a few days, my mouth felt significantly cleaner, and even my dental hygienist noticed the improvement at my last visit. It’s a bit pricier than the basic heads, but honestly, the performance and results make it 100% worth it. If you care about your oral health and want to take your brushing to the next level, this is the way to go. Highly recommend!

Πλεονεκτήματα

Great plaque removal, colour coordinated, excellent reach

Μειονεκτήματα

Little more expensive

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Premium Plaque Defence HX9042/88 2-pack brush heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Premium Plaque Defence HX9042/88 2-pack brush heads

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες

  2. σε σύγκριση με την κεφαλή βουρτσίσματος DiamondClean

  3. Η λειτουργία BrushSync™ είναι συμβατή μόνο τις κεφαλές οδοντόβουρτσας Philips Sonicare με δυνατότητα BrushSync™