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Μη διαθέσιμο πλέον
2 τμχ.
Κανονικό μέγεθος
Κουμπωτή
Σύζευξη λειτουργίας BrushSync
Και χάρη στην ευέλικτη σχεδίαση, αφαιρεί έως και 10 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα από τα δυσπρόσιτα σημεία* για έναν πραγματικά βαθύ καθαρισμό κατά μήκος της γραμμής των ούλων και ανάμεσα στα δόντια.
Ο καθαρισμός των δοντιών εξατομικεύεται κάθε φορά που βουρτσίζετε τα δόντια σας με την νέα μας προσαρμόσιμη τεχνολογία καθαρισμού. Οι μαλακές πλευρές από καουτσούκ είναι εύκαμπτες για να επιτρέπουν στην κεφαλή Premium Plaque Defence να προσαρμόζεται στο σχήμα των δοντιών και των ούλων σας, απορροφώντας τυχόν υπερβολική πίεση βουρτσίσματος και ενισχύοντας την τεχνολογία καθαρισμού sonic. Οι τρίχες μπορούν, στη συνέχεια, να προσαρμοστούν στο σχήμα των δοντιών και των ούλων σας ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε έως και 4 φορές μεγαλύτερη επαφή με την επιφάνεια από ό,τι με μια συμβατική οδοντόβουρτσα** για πιο βαθύ καθαρισμό στα δυσπρόσιτα σημεία.
Θα έχετε πάντα τον καλύτερο δυνατό καθαρισμό με τη λειτουργία σύζευξης BrushSync™*. Η κεφαλή της οδοντόβουρτσας Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence συγχρονίζεται με τη λαβή της οδοντόβουρτσας Philips Sonicare με δυνατότητα BrushSync™****, επιλέγοντας τη βέλτιστη λειτουργία βουρτσίσματος και το βέλτιστο επίπεδο έντασης για εξαιρετικό καθαρισμό. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ξεκινήσετε το βούρτσισμα.
4.6
από 5
390
Κριτικές
94%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Muzyk
28/04/2025
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Great toothbrush heada
These were replacements for my Phillips electric toothbrush, they last a really long time meaning great value for money. I certainly feel the difference since I’ve started to use this toothbrush and my teeth are cleaner and less stained. Highly recommended.
Πλεονεκτήματα
Fantastic performance
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Premium Plaque Defence HX9042/88 2-pack brush heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Premium Plaque Defence HX9042/88 2-pack brush heads
Melsox78
20/04/2025
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Superior clean brush heads
These brush heads are great. I tested these in place of my usual brush heads and I could definitely see and feel a difference. The power tip really gets into those hard to reach areas whilst still being soft enough on the gums
Πλεονεκτήματα
Quality, power tip, easy to use
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Premium Plaque Defence HX9042/88 2-pack brush heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Premium Plaque Defence HX9042/88 2-pack brush heads
stugee
18/04/2025
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Best Brush Head I’ve Ever Used – Worth the Upgrade
I’ve been using Sonicare toothbrushes for years, but switching to the C3 Premium Plaque Defence brush head made a noticeable difference almost immediately. My teeth feel cleaner, smoother, and fresher after every brush – like that just-left-the-dentist feeling. The bristles are firm but not harsh, and they contour really well to my gum line and the hard-to-reach areas in the back. I also love the way it adapts to pressure – it feels like it’s doing the work for me without being abrasive. What really impressed me is how much plaque it removes compared to the standard heads. After just a few days, my mouth felt significantly cleaner, and even my dental hygienist noticed the improvement at my last visit. It’s a bit pricier than the basic heads, but honestly, the performance and results make it 100% worth it. If you care about your oral health and want to take your brushing to the next level, this is the way to go. Highly recommend!
Πλεονεκτήματα
Great plaque removal, colour coordinated, excellent reach
Μειονεκτήματα
Little more expensive
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Premium Plaque Defence HX9042/88 2-pack brush heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Premium Plaque Defence HX9042/88 2-pack brush heads
Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες
σε σύγκριση με την κεφαλή βουρτσίσματος DiamondClean
Η λειτουργία BrushSync™ είναι συμβατή μόνο τις κεφαλές οδοντόβουρτσας Philips Sonicare με δυνατότητα BrushSync™