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  • Αντίο στις συμβατικές οδοντόβουρτσες – ήρθε η τεχνολογία Sonic.
  • Αντίο στις συμβατικές οδοντόβουρτσες – ήρθε η τεχνολογία Sonic.
  • Αντίο στις συμβατικές οδοντόβουρτσες – ήρθε η τεχνολογία Sonic.
  • Αντίο στις συμβατικές οδοντόβουρτσες – ήρθε η τεχνολογία Sonic.
  • Αντίο στις συμβατικές οδοντόβουρτσες – ήρθε η τεχνολογία Sonic.
  • Αντίο στις συμβατικές οδοντόβουρτσες – ήρθε η τεχνολογία Sonic.
  • Αντίο στις συμβατικές οδοντόβουρτσες – ήρθε η τεχνολογία Sonic.
  • Αντίο στις συμβατικές οδοντόβουρτσες – ήρθε η τεχνολογία Sonic.
  • Αντίο στις συμβατικές οδοντόβουρτσες – ήρθε η τεχνολογία Sonic.
  • Αντίο στις συμβατικές οδοντόβουρτσες – ήρθε η τεχνολογία Sonic.
  • Αντίο στις συμβατικές οδοντόβουρτσες – ήρθε η τεχνολογία Sonic.
  • Αντίο στις συμβατικές οδοντόβουρτσες – ήρθε η τεχνολογία Sonic.
  • Αντίο στις συμβατικές οδοντόβουρτσες – ήρθε η τεχνολογία Sonic.
  • Αντίο στις συμβατικές οδοντόβουρτσες – ήρθε η τεχνολογία Sonic.

Μη διαθέσιμο πλέον

Philips Sonicare 3100 seriesΗλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic

HX3671/14

HX367BK

4.2
| (746) Κριτικές | 84% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
Αντίο στις συμβατικές οδοντόβουρτσες – ήρθε η τεχνολογία Sonic.
Η τεχνολογία Sonic σε συνδυασμό με το σύστημα βουρτσίσματος αφαιρεί με ήπιο τρόπο την πλάκα* έως 3 φορές πιο αποτελεσματικά από μια συμβατική οδοντόβουρτσα.
Δείτε όλα τα οφέλη
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

H sonic oδοντόβουρτσα που συνιστούν οι οδοντίατροι παγκοσμίως1

Αφαιρεί οδοντική πλάκα* έως 3 φορές πιο αποτελεσματικά*

Αντίο στις συμβατικές οδοντόβουρτσες – ήρθε η τεχνολογία Sonic.

  • Τεχνολογία sonic

  • Αισθητήρας πίεσης

  • QuadPacer και SmarTimer

  • Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός

Η μοναδική μας τεχνολογία σάς προσφέρει ισχυρό, αλλά απαλό καθαρισμό

Η μοναδική μας τεχνολογία σάς προσφέρει ισχυρό, αλλά απαλό καθαρισμό

Οι ισχυρές δονήσεις στις τρίχες οδηγούν τις μικροφυσαλίδες βαθιά ανάμεσα στα δόντια σας και κατά μήκος της γραμμής των ούλων σας για μια αναζωογονητική εμπειρία. Μόλις 2 λεπτά χρήσης ισοδυναμούν με δύο μήνες χειροκίνητου βουρτσίσματος.** 31.000 κινήσεις βουρτσίσματος το λεπτό καθαρίζουν τα δόντια σας, καταστρέφουν την πλάκα και την απομακρύνουν προσφέροντάς σας εξαιρετικό καθημερινό καθαρισμό.

Έως και 3 φορές πιο αποτελεσματική αφαίρεση της πλάκας συγκριτικά με μια συμβατική οδοντόβουρτσα*

Έως και 3 φορές πιο αποτελεσματική αφαίρεση της πλάκας συγκριτικά με μια συμβατική οδοντόβουρτσα*

Η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonicare με προηγμένη τεχνολογία Sonic είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι αφαιρεί την πλάκα έως και 3 φορές πιο αποτελεσματικά* σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες. Αφαιρεί την πλάκα από τα δόντια και κατά μήκος της γραμμής των ούλων, ενώ παράλληλα προστατεύει τα ούλα σας.

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας πίεσης προστατεύει τα δόντια και τα ούλα σας

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας πίεσης προστατεύει τα δόντια και τα ούλα σας

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας πίεσης ανιχνεύει αυτόματα την πίεση που ασκείτε, σας προειδοποιεί και μειώνει αυτόματα τις δονήσεις της οδοντόβουρτσας, για την προστασία των ούλων σας. Η οδοντόβουρτσα θα παραγάγει έναν εντυπωσιακό ήχο ως υπενθύμιση για να εκτονωθεί η πίεση. Εφτά στα δέκα άτομα δήλωσαν ότι αυτή η λειτουργία τους βοήθησε να καθαρίζουν καλύτερα τα δόντια τους.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.2

από 5

746

Κριτικές

84%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

23/08/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great toothbrush

Great toothbrush, the battery is long lasting, the pressure sensor is so helpful when moving from a different toothbrush, I always know when to change the toothbrush head with the handy reminder! Really good value for money.

Πλεονεκτήματα

Colour choices, smart timer, feels nice in the hand, reminder to change toothbrush head

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 3100 series HX3671/13 Rechargeable Sonic Electric Toothbrush

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 3100 series HX3671/13 Rechargeable Sonic Electric Toothbrush

26/05/2025

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Excellent Product

Excellent product, easy to operate. Thoroughly recommended.

Η αξιολογηση έγινε για 3100 series HX3671/14 Sonic electric toothbrush with pressure sensor

Η αξιολογηση έγινε για 3100 series HX3671/14 Sonic electric toothbrush with pressure sensor

14/04/2025

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

I am very satisfied with the product

I am very satisfied with the product that I am using, a new experience for me and a very thorough cleaning compared to the previous ones that I have used products of a similar type but let's say older versions

Η αξιολογηση έγινε για 3100 series HX3671/14 Sonic electric toothbrush with pressure sensor

Η αξιολογηση έγινε για 3100 series HX3671/14 Sonic electric toothbrush with pressure sensor

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει μελέτης περισσότερων από 2.600 επαγγελματιών στοματικής υγιεινής (οδοντιάτρους και οδοντικούς υγιεινολόγους) που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Κίνα, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ιαπωνία, στην Κορέα, στην Ολλανδία, στην Ελβετία, στην Ισπανία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023-2024. 

  1. σε σύγκριση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες, για πιο υγιή δόντια και ούλα

  2. Τα μεμονωμένα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν

  3. Τεκμηριωμένο με στοιχεία

  4. με βάση δύο βουρτσίσματα των 2 λεπτών ανά ημέρα, στη βασική λειτουργία