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Μη διαθέσιμο πλέον
HX3671/13
HX367W1
η επωνυμία ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας που χρησιμοποιείται περισσότερο από οδοντιάτρους
Τεχνολογία sonic
Αισθητήρας πίεσης
QuadPacer και SmarTimer
Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός
Οι ισχυρές δονήσεις στις τρίχες οδηγούν τις μικροφυσαλίδες βαθιά ανάμεσα στα δόντια σας και κατά μήκος της γραμμής των ούλων σας για μια αναζωογονητική εμπειρία. Μόλις 2 λεπτά χρήσης ισοδυναμούν με δύο μήνες χειροκίνητου βουρτσίσματος.** 31.000 κινήσεις βουρτσίσματος το λεπτό καθαρίζουν τα δόντια σας, καταστρέφουν την πλάκα και την απομακρύνουν προσφέροντάς σας εξαιρετικό καθημερινό καθαρισμό.
Η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonicare με προηγμένη τεχνολογία Sonic είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι αφαιρεί την πλάκα έως και 3 φορές πιο αποτελεσματικά* σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες. Αφαιρεί την πλάκα από τα δόντια και κατά μήκος της γραμμής των ούλων, ενώ παράλληλα προστατεύει τα ούλα σας.
Ο ενσωματωμένος αισθητήρας πίεσης ανιχνεύει αυτόματα την πίεση που ασκείτε, σας προειδοποιεί και μειώνει αυτόματα τις δονήσεις της οδοντόβουρτσας, για την προστασία των ούλων σας. Η οδοντόβουρτσα θα παραγάγει έναν εντυπωσιακό ήχο ως υπενθύμιση για να εκτονωθεί η πίεση. Εφτά στα δέκα άτομα δήλωσαν ότι αυτή η λειτουργία τους βοήθησε να καθαρίζουν καλύτερα τα δόντια τους.
Μάθετε για τις αξιολογήσεις προϊόντων
4.2
από 5
743
Κριτικές
84%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
BlueSunflower
23/08/2025
United Kingdom
Great toothbrush
Great toothbrush, the battery is long lasting, the pressure sensor is so helpful when moving from a different toothbrush, I always know when to change the toothbrush head with the handy reminder! Really good value for money.
Πλεονεκτήματα
Colour choices, smart timer, feels nice in the hand, reminder to change toothbrush head
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 3100 series HX3671/13 Rechargeable Sonic Electric Toothbrush
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 3100 series HX3671/13 Rechargeable Sonic Electric Toothbrush
Grimbo
26/05/2025
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Excellent Product
Excellent product, easy to operate. Thoroughly recommended.
Η αξιολογηση έγινε για 3100 series HX3671/14 Sonic electric toothbrush with pressure sensor
Η αξιολογηση έγινε για 3100 series HX3671/14 Sonic electric toothbrush with pressure sensor
Drasko
14/04/2025
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
I am very satisfied with the product
I am very satisfied with the product that I am using, a new experience for me and a very thorough cleaning compared to the previous ones that I have used products of a similar type but let's say older versions
Η αξιολογηση έγινε για 3100 series HX3671/14 Sonic electric toothbrush with pressure sensor
Η αξιολογηση έγινε για 3100 series HX3671/14 Sonic electric toothbrush with pressure sensor
σε σύγκριση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες, για πιο υγιή δόντια και ούλα
Τα μεμονωμένα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν
Τεκμηριωμένο με στοιχεία
με βάση δύο βουρτσίσματα των 2 λεπτών ανά ημέρα, στη βασική λειτουργία