Ο ενσωματωμένος αισθητήρας πίεσης προστατεύει τα δόντια και τα ούλα σας

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας πίεσης ανιχνεύει αυτόματα την πίεση που ασκείτε, σας προειδοποιεί και μειώνει αυτόματα τις δονήσεις της οδοντόβουρτσας, για την προστασία των ούλων σας. Η οδοντόβουρτσα θα παραγάγει έναν εντυπωσιακό ήχο ως υπενθύμιση για να εκτονωθεί η πίεση. Εφτά στα δέκα άτομα δήλωσαν ότι αυτή η λειτουργία τους βοήθησε να καθαρίζουν καλύτερα τα δόντια τους.