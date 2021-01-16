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Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 3000Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή

HQ7390/17

4.2
| (199) Κριτικές | 88% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Πάθος για την τελειότητα
"Η ζωή μου είναι ένας καθημερινός αγώνας και χρειάζομαι την καλύτερη ομάδα υποστήριξης που μπορώ να βρω - τους τεχνικούς μου στα πιτ στη δουλειά μου και την ξυριστική μηχανή της Philips στο σπίτι. Διασφαλίζει ότι βρίσκομαι σε ετοιμότητα κάθε πρωί." Nico Rosberg, Οδηγός Φόρμουλα 1 AT&T Williams.
Δείτε όλα τα οφέλη

Ξυρίζει ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες

Πάθος για την τελειότητα

  • Σχεδίαση από την AT&T Williams

Σχεδιασμένη σε στενή συνεργασία με την AT&T Williams

Αυτή η μοναδική ξυριστική μηχανή Formula 1 έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με την AT&T Williams.

Σύστημα κοπής ακριβείας

Σύστημα κοπής ακριβείας

Εξαιρετικά λεπτές κεφαλές με ειδικές σχισμές για ξύρισμα μακριών τριχών και οπές σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.

Πρακτικές ξυριστικές κεφαλές

Πρακτικές ξυριστικές κεφαλές

Ο φιλικός με το δέρμα σχεδιασμός εξασφαλίζει απαλή επαφή με το δέρμα για άνετο ξύρισμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.2

από 5

199

Κριτικές

88%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

16/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

exllent shaver

this is best shaver very good its has long battery

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7390 Electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7390 Electric shaver

04/09/2019

United Kingdom

United Kingdom

one of your best ever

Your only let-down is your inability to provide a necessary spare part for this model

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7390 Electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7390 Electric shaver

15/02/2019

United Kingdom

United Kingdom

super

Super perfect shaver from Philips, i like it so much.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.