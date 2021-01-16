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Μη διαθέσιμο πλέον
Σχεδίαση από την AT&T Williams
Αυτή η μοναδική ξυριστική μηχανή Formula 1 έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με την AT&T Williams.
Εξαιρετικά λεπτές κεφαλές με ειδικές σχισμές για ξύρισμα μακριών τριχών και οπές σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.
Ο φιλικός με το δέρμα σχεδιασμός εξασφαλίζει απαλή επαφή με το δέρμα για άνετο ξύρισμα.
4.2
από 5
199
Κριτικές
88%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
samad
16/01/2021
United Kingdom
exllent shaver
this is best shaver very good its has long battery
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7390 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7390 Electric shaver
BigEd
04/09/2019
United Kingdom
one of your best ever
Your only let-down is your inability to provide a necessary spare part for this model
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7390 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7390 Electric shaver
Rami
15/02/2019
United Kingdom
super
Super perfect shaver from Philips, i like it so much.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver