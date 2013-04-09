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Μη διαθέσιμο πλέον
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Η ξυριστική μηχανή Philips διαθέτει εξαιρετικά λεπτές κεφαλές με ειδικές σχισμές για ξύρισμα μακριών τριχών και οπές σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.
Προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας.
Αυτές οι ξυριστικές κεφαλές της Philips είναι φιλικές προς το δέρμα και γλιστρούν απαλά πάνω στην επιδερμίδα προσφέροντας ένα άνετο ξύρισμα.
4.4
από 5
60
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
knox
09/04/2013
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Easy to clean
Easy to clean,just run the head under the tap. Gives a close shave and holds its charge for a good while.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7380 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7380 Electric shaver
Midg
09/04/2013
United Kingdom
Easy to clean
Easy to clean,just run the head under the tap. Gives a close shave and holds its charge for a good while.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7380 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7380 Electric shaver
Norfolkungood
26/07/2012
United Kingdom
Gets the job done!
Cuts thru the stubble in no time and gives a smooth finish. Fits well into your hand. Easy to clean too.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7380 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7380 Electric shaver