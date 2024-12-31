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  • Η απόλαυση ενός αναζωογονητικού ξυρίσματος
  • Η απόλαυση ενός αναζωογονητικού ξυρίσματος
  • Η απόλαυση ενός αναζωογονητικού ξυρίσματος
  • Η απόλαυση ενός αναζωογονητικού ξυρίσματος

Μη διαθέσιμο πλέον

NIVEA 7000 seriesΗλεκτρική ξυριστική μηχανή

HQ7330/19

Η απόλαυση ενός αναζωογονητικού ξυρίσματος
Χρησιμοποιήστε την ξυριστική μηχανή Philips στεγνή για ένα γρήγορο ξύρισμα ή με τον αφρό ξυρίσματος NIVEA FOR MEN για ένα απολαυστικό, αναζωογονητικό ξύρισμα
Δείτε όλα τα οφέλη

Αναζωογονητικά απαλό, άνετο ξύρισμα

Η απόλαυση ενός αναζωογονητικού ξυρίσματος

  • με αφρό NIVEA FOR MEN

Αφρός ξυρίσματος για εξαιρετικά απαλή ολίσθηση

Αφρός ξυρίσματος για εξαιρετικά απαλή ολίσθηση

Η τεχνολογία απαλής ολίσθησης στον αφρό ξυρίσματος εγγυάται ένα αναζωογονητικό ηλεκτρικό ξύρισμα ακριβείας

Υγρό ξύρισμα

Υγρό ξύρισμα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ξυριστική μηχανή στο ντους, για να εξοικονομήσετε χρόνο και να απολαύσετε τη φρέσκια αίσθηση του υγρού ξυρίσματος.

Ξυρίζει ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.