2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
HQ7330/19
με αφρό NIVEA FOR MEN
Η τεχνολογία απαλής ολίσθησης στον αφρό ξυρίσματος εγγυάται ένα αναζωογονητικό ηλεκτρικό ξύρισμα ακριβείας
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ξυριστική μηχανή στο ντους, για να εξοικονομήσετε χρόνο και να απολαύσετε τη φρέσκια αίσθηση του υγρού ξυρίσματος.
Κριτικές