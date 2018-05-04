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Μη διαθέσιμο πλέον
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
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Η ξυριστική μηχανή Philips διαθέτει εξαιρετικά λεπτές κεφαλές με ειδικές σχισμές για ξύρισμα μακριών τριχών και οπές σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.
Προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας.
Αυτές οι ξυριστικές κεφαλές της Philips είναι φιλικές προς το δέρμα και γλιστρούν απαλά πάνω στην επιδερμίδα προσφέροντας ένα άνετο ξύρισμα.
4.0
από 5
101
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Wheelspinner
04/05/2018
United Kingdom
Great long service shaver
I have had this shaver for over 6 years, and other than replacing cutter heads, everything has been brilliant. Battery still charges to give a couple of weeks shaving even at the age of it. Only replaced as the cutting heads are wearing out, and the head is getting a little loose in its fitting
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Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Skyblu
25/07/2012
United Kingdom
Simple, effective, quick
Philips shaving system is simple to use, gives a quick and comfortable shave day after day, is easy to clean and care for.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Spartan
02/10/2011
United Kingdom
The product is exactly what i needed
This razor gives me a good close shave and has caused me no problems whatever. Once charge the battery lasts for over a week in normal use and recharges quickly. It is very easy to clean.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver