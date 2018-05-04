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  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
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  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
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  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα

Μη διαθέσιμο πλέον

7000 SeriesΗλεκτρική ξυριστική μηχανή

HQ7320/17

4
| (101) Κριτικές | 86% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Άνετο και βαθύ ξύρισμα
Μπορείτε να ξεπλένετε αυτή την πλήρως πλενόμενη ξυριστική μηχανή στη βρύση μετά από κάθε χρήση. Έτσι απολαμβάνετε ένα άνετο και βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα.
Δείτε όλα τα οφέλη
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

Ξυρίζει ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες

Άνετο και βαθύ ξύρισμα

  • Σύστημα κοπής ακριβείας

Σύστημα κοπής ακριβείας

Σύστημα κοπής ακριβείας

Η ξυριστική μηχανή Philips διαθέτει εξαιρετικά λεπτές κεφαλές με ειδικές σχισμές για ξύρισμα μακριών τριχών και οπές σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.

Σύστημα Reflex Action

Σύστημα Reflex Action

Προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας.

Πρακτικές ξυριστικές κεφαλές

Πρακτικές ξυριστικές κεφαλές

Αυτές οι ξυριστικές κεφαλές της Philips είναι φιλικές προς το δέρμα και γλιστρούν απαλά πάνω στην επιδερμίδα προσφέροντας ένα άνετο ξύρισμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

101

Κριτικές

86%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

04/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great long service shaver

I have had this shaver for over 6 years, and other than replacing cutter heads, everything has been brilliant. Battery still charges to give a couple of weeks shaving even at the age of it. Only replaced as the cutting heads are wearing out, and the head is getting a little loose in its fitting

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Simple, effective, quick

Philips shaving system is simple to use, gives a quick and comfortable shave day after day, is easy to clean and care for.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

The product is exactly what i needed

This razor gives me a good close shave and has caused me no problems whatever. Once charge the battery lasts for over a week in normal use and recharges quickly. It is very easy to clean.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.