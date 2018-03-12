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  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα

Μη διαθέσιμο πλέον

SHAVER Series 3000Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή

HQ7310/16

4.2
| (45) Κριτικές | 84% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Άνετο και βαθύ ξύρισμα
Ξεπλύνετε αυτή την πλήρως πλενόμενη ξυριστική μηχανή Philips στη βρύση μετά από κάθε χρήση. Έτσι, μπορείτε να απολαμβάνετε ένα άνετο και βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Ξυρίζει ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες

Άνετο και βαθύ ξύρισμα

Πτυσσόμενος φαβοριτοκόπτης με ελατήριο

Πτυσσόμενος φαβοριτοκόπτης με ελατήριο

Ο φαρδύς φαβοριτοκόπτης είναι ιδανικός για να περιποιείστε φαβορίτες και μουστάκι.

Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut

Ανώτερη τεχνολογία Lift & Cut

Το σύστημα διπλών λεπίδων αυτής της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής ανασηκώνει τις τρίχες, για άνετο ξύρισμα κάτω από την επιδερμίδα.

Σύστημα Reflex Action

Σύστημα Reflex Action

Προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.2

από 5

45

Κριτικές

84%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

12/03/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

ΤΕΛΕΙΟ

ΕΙΝΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΗ. ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΡΕΥΜΑ. ΠΛΕΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΝΕΡΟ. ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ Η ΕΔΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΥΤΟ.

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Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

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Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

The shaver is very easy to use and gives excellent results

This is the third Phillips shaver I have had over a period of about ten years and the fact that I have stayed with Phillips speaks volumes. It is easy to use, keeps it's charge well and gives me an excellent shave every time

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Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7310 Electric shaver

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Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7310 Electric shaver

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent recommended

I use it every day wash it every day no problems. Charge it once a week on the same day keep it clean and will last for ever

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Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

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