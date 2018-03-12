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Μη διαθέσιμο πλέον
Ο φαρδύς φαβοριτοκόπτης είναι ιδανικός για να περιποιείστε φαβορίτες και μουστάκι.
Το σύστημα διπλών λεπίδων αυτής της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής ανασηκώνει τις τρίχες, για άνετο ξύρισμα κάτω από την επιδερμίδα.
Προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας.
4.2
από 5
45
Κριτικές
84%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
ΙΩΑΝΝΗΣ31
12/03/2018
Ελλάδα
ΤΕΛΕΙΟ
ΕΙΝΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΗ. ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΡΕΥΜΑ. ΠΛΕΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΝΕΡΟ. ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ Η ΕΔΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΥΤΟ.
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Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
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Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Jacky48
24/07/2012
United Kingdom
The shaver is very easy to use and gives excellent results
This is the third Phillips shaver I have had over a period of about ten years and the fact that I have stayed with Phillips speaks volumes. It is easy to use, keeps it's charge well and gives me an excellent shave every time
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Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7310 Electric shaver
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Η αξιολογηση έγινε για 7000 Series HQ7310 Electric shaver
Stanley111
24/07/2012
United Kingdom
Excellent recommended
I use it every day wash it every day no problems. Charge it once a week on the same day keep it clean and will last for ever
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Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver