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Μη διαθέσιμο πλέον
Άνετο και βαθύ ξύρισμα
Μπορείτε να ξεπλένετε αυτή την πλήρως πλενόμενη ξυριστική μηχανή στη βρύση μετά από κάθε χρήση. Έτσι απολαμβάνετε ένα άνετο και βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα.
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Με τροφοδοσία ρεύματος
Η ξυριστική μηχανή Philips διαθέτει εξαιρετικά λεπτές κεφαλές με ειδικές σχισμές για ξύρισμα μακριών τριχών και οπές σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.
Προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας.
Αυτές οι ξυριστικές κεφαλές της Philips είναι φιλικές προς το δέρμα και γλιστρούν απαλά πάνω στην επιδερμίδα προσφέροντας ένα άνετο ξύρισμα.
4.1
από 5
63
Κριτικές
81%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Stan0000000000000009
22/02/2016
United Kingdom
Great Shaver
I have have this shaver for many years and it has always worked well. So much so that it has outlasted its successor.
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Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Henrisilver
26/07/2012
United Kingdom
Very good shaver
A very good shaver which allows the use of water in cleansuing it. Aslo replaceable cutters are available which renews the life of the shaver and avoids the need to buy a new one.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
LavronBob
25/07/2012
United Kingdom
Uncomplicated and a great shave every time
The design of the shaver is comfortable and uncomplicated to use. I enjoy shaving with my Phillips and this is no longer the unpleasent chore I found it to be when wet shaving. The resulting shave gives consistently good results and the whole unit is very easy to keep clean. It recharges quickly and is not at all a fussy unit to deal with.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver