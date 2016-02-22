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  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα

Μη διαθέσιμο πλέον

7000 SeriesΗλεκτρική ξυριστική μηχανή

HQ7300

4.1

| (63) Κριτικές | 81% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Άνετο και βαθύ ξύρισμα

Μπορείτε να ξεπλένετε αυτή την πλήρως πλενόμενη ξυριστική μηχανή στη βρύση μετά από κάθε χρήση. Έτσι απολαμβάνετε ένα άνετο και βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα.

Δείτε όλα τα οφέλη
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

Ξυρίζει ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες

Άνετο και βαθύ ξύρισμα

  • Με τροφοδοσία ρεύματος

Σύστημα κοπής ακριβείας

Σύστημα κοπής ακριβείας

Η ξυριστική μηχανή Philips διαθέτει εξαιρετικά λεπτές κεφαλές με ειδικές σχισμές για ξύρισμα μακριών τριχών και οπές σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.

Σύστημα Reflex Action

Σύστημα Reflex Action

Προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας.

Πρακτικές ξυριστικές κεφαλές

Πρακτικές ξυριστικές κεφαλές

Αυτές οι ξυριστικές κεφαλές της Philips είναι φιλικές προς το δέρμα και γλιστρούν απαλά πάνω στην επιδερμίδα προσφέροντας ένα άνετο ξύρισμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.1

από 5

63

Κριτικές

81%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

22/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Great Shaver

I have have this shaver for many years and it has always worked well. So much so that it has outlasted its successor.

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Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Very good shaver

A very good shaver which allows the use of water in cleansuing it. Aslo replaceable cutters are available which renews the life of the shaver and avoids the need to buy a new one.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Uncomplicated and a great shave every time

The design of the shaver is comfortable and uncomplicated to use. I enjoy shaving with my Phillips and this is no longer the unpleasent chore I found it to be when wet shaving. The resulting shave gives consistently good results and the whole unit is very easy to keep clean. It recharges quickly and is not at all a fussy unit to deal with.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.