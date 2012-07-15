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Μη διαθέσιμο πλέον
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Ο φαρδύς φαβοριτοκόπτης είναι ιδανικός για να περιποιείστε φαβορίτες και μουστάκι.
Η αδιάβροχη ξυριστική μηχανή Philips μπορεί εύκολα να πλυθεί με νερό βρύσης.
Προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας.
4.0
από 5
21
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
jumbo
15/07/2012
France
excellent produit
ce produit que je ne devais utiliser qu'occasionnellement est devenu mon outil de tous les jours . Son autonomie permet de partir en voyage sans souci ou presque. son entretien est de plus très simple et facile.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver
ainoe
09/10/2011
Nederland
Scheert zeer goed, is zeer goed schoon te houden en heeft een mooie vormgeving
volkomen tevreden over dit apparaat, ik zou niet weten wat er niet in orde is. het opbergzakje vind ik een beetje te krap, zou wat ruimer en luxer kunnen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
kruimeltje
09/10/2011
Nederland
heel fijn apparaat
na jaren gebruik te hebben gemaakt voor mijn vorige scheerapparaat (ook van Philips) nu een heel mooi nieuw apparaat.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat