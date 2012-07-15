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  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 3000Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή

HQ7140/16

4
| (21) Κριτικές | 86% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Άνετο και βαθύ ξύρισμα
Η ξυριστική μηχανή Philips HQ7140 είναι εξοπλισμένη με το μοναδικό σύστημα κοπής ακριβείας. Διαθέτει εξαιρετικά λεπτές ξυριστικές κεφαλές με ειδικές εγκοπές για το ξύρισμα των μακριών τριχών, καθώς και οπές σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια. Επίσης, είναι πλήρως πλενόμενη.
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

Ξυρίζει ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες

Άνετο και βαθύ ξύρισμα

Πτυσσόμενος φαβοριτοκόπτης με ελατήριο

Ο φαρδύς φαβοριτοκόπτης είναι ιδανικός για να περιποιείστε φαβορίτες και μουστάκι.

Ξυριστική μηχανή που πλένεται

Η αδιάβροχη ξυριστική μηχανή Philips μπορεί εύκολα να πλυθεί με νερό βρύσης.

Σύστημα Reflex Action

Σύστημα Reflex Action

Προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

21

Κριτικές

86%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

15/07/2012

France

France

excellent produit

ce produit que je ne devais utiliser qu'occasionnellement est devenu mon outil de tous les jours . Son autonomie permet de partir en voyage sans souci ou presque. son entretien est de plus très simple et facile.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver

09/10/2011

Nederland

Nederland

Scheert zeer goed, is zeer goed schoon te houden en heeft een mooie vormgeving

volkomen tevreden over dit apparaat, ik zou niet weten wat er niet in orde is. het opbergzakje vind ik een beetje te krap, zou wat ruimer en luxer kunnen

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

09/10/2011

Nederland

Nederland

heel fijn apparaat

na jaren gebruik te hebben gemaakt voor mijn vorige scheerapparaat (ook van Philips) nu een heel mooi nieuw apparaat.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

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