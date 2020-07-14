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Μη διαθέσιμο πλέον
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Οι λεπίδες της ξυριστικής μηχανής Philips εφάπτονται ακόμα καλύτερα στο δέρμα για εξαιρετικό βάθος ξυρίσματος.
Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Philips διαθέτει εξαιρετικά λεπτές κεφαλές με ειδικές σχισμές για να ξυρίζετε τις μακριές τρίχες, καθώς και με οπές ειδικά σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.
Προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας.
3.8
από 5
17
Κριτικές
87%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Tony-----58
14/07/2020
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Just what I needed
Recommend to men and women who grow beards. Good clean shave achieved every time , clippers are handy for longer hair, unit is easy to clean and is water proof. Replacement for existing Phillips shaver Phillips however have the worst product registration website that I have ever used
Πλεονεκτήματα
Good value,
Μειονεκτήματα
Afore mentioned website, need to register to get extended warranty but not easy
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Puckerpete
09/07/2020
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
The product is superb
Close shave without the burn easy to clean and battery last ages
Πλεονεκτήματα
Close smooth shave
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Mick of QPR
26/03/2020
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Very close shave very happy with it
Very happy with razor would be happy recommend it clean shave
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver