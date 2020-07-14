ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα
  • Άνετο και βαθύ ξύρισμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 3000Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή

HQ7120/16

3.8
| (17) Κριτικές | 87% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Άνετο και βαθύ ξύρισμα
Αυτή η ξυριστική μηχανή είναι εξοπλισμένη με το μοναδικό σύστημα κοπής ακριβείας. Διαθέτει εξαιρετικά λεπτές ξυριστικές κεφαλές με ειδικές εγκοπές για ξύρισμα μακριών τριχών και οπές σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.
Δείτε όλα τα οφέλη
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-f6983e0723be4e9d85eeb29000eaa25e] [com-mig]

Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

Ξυρίζει ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες

Άνετο και βαθύ ξύρισμα

Ανεξάρτητα παλλόμενες κεφαλές

Ανεξάρτητα παλλόμενες κεφαλές

Οι λεπίδες της ξυριστικής μηχανής Philips εφάπτονται ακόμα καλύτερα στο δέρμα για εξαιρετικό βάθος ξυρίσματος.

Σύστημα κοπής ακριβείας

Σύστημα κοπής ακριβείας

Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Philips διαθέτει εξαιρετικά λεπτές κεφαλές με ειδικές σχισμές για να ξυρίζετε τις μακριές τρίχες, καθώς και με οπές ειδικά σχεδιασμένες να ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.

Σύστημα Reflex Action

Σύστημα Reflex Action

Προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

3.8

από 5

17

Κριτικές

87%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

14/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Just what I needed

Recommend to men and women who grow beards. Good clean shave achieved every time , clippers are handy for longer hair, unit is easy to clean and is water proof. Replacement for existing Phillips shaver Phillips however have the worst product registration website that I have ever used

Πλεονεκτήματα

Good value,

Μειονεκτήματα

Afore mentioned website, need to register to get extended warranty but not easy

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

09/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

The product is superb

Close shave without the burn easy to clean and battery last ages

Πλεονεκτήματα

Close smooth shave

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

26/03/2020

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Very close shave very happy with it

Very happy with razor would be happy recommend it clean shave

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.