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Μη διαθέσιμο πλέον
S7885/55
S7885/63
S7886/35
S7886/55
S7886/58
S7886/63
S7887/35
S7887/55
S7887/58
S7887/63
Καθαρισμός & λίπανση
Άρωμα Cool Breeze
Το διάλυμα Jet Clean καθαρίζει και λιπαίνει τις κεφαλές της ξυριστικής μηχανής σας.
Μετά τον καθαρισμό, οι ξυριστικές κεφαλές της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής Philips μυρίζουν, δείχνουν και αποδίδουν σαν καινούργιες.
Άρωμα φρεσκάδας που παραμένει στην κεφαλή, για να απολαμβάνετε τη φρέσκια και καθαρή αίσθηση που σας προσφέρει η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή σας.
4.3
από 5
64
Κριτικές
90%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
scratchy
04/10/2011
United Kingdom
this product was found to be excellent for cleaning the razor
It did what it said it does on the outside. I was very plleased with the result.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ200/03 jet Clean cleaning solution
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ200/03 jet Clean cleaning solution
Frimboat
03/10/2011
United Kingdom
a simple product that does the job it is supposed to do
It does what it says on the bottle. Not really rocket science but perfectly adequate for the job of cleaning a razor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ200/03 jet Clean cleaning solution
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ200/03 jet Clean cleaning solution
Trev
03/10/2011
United Kingdom
Very good product
The shaver always shaves better after using the cleaner containing this solution.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ200/03 jet Clean cleaning solution
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HQ200/03 jet Clean cleaning solution