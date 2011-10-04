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  • Για βαθύ ξύρισμα
  • Για βαθύ ξύρισμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Υγρό καθαρισμού Jet Clean

HQ200/50

4.3
| (64) Κριτικές | 90% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Για βαθύ ξύρισμα
Η καθαρή ξυριστική μηχανή εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση ξυρίσματος. Χρησιμοποιήστε το διάλυμα Philips Jet Clean HQ200/50 με το σύστημα Jet Cleaning, για σχολαστικό καθαρισμό των ξυριστικών κεφαλών Philips.
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Για μέγιστη απόδοση

Για βαθύ ξύρισμα

  • Καθαρισμός & λίπανση

  • Άρωμα Cool Breeze

Εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση ξυρίσματος

Το διάλυμα Jet Clean καθαρίζει και λιπαίνει τις κεφαλές της ξυριστικής μηχανής σας.

Για πλήρη καθαρισμό

Μετά τον καθαρισμό, οι ξυριστικές κεφαλές της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής Philips μυρίζουν, δείχνουν και αποδίδουν σαν καινούργιες.

Αφήνει ένα άρωμα φρεσκάδας στις ξυριστικές κεφαλές

Άρωμα φρεσκάδας που παραμένει στην κεφαλή, για να απολαμβάνετε τη φρέσκια και καθαρή αίσθηση που σας προσφέρει η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.3

από 5

64

Κριτικές

90%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2

04/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

this product was found to be excellent for cleaning the razor

It did what it said it does on the outside. I was very plleased with the result.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HQ200/03 jet Clean cleaning solution

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HQ200/03 jet Clean cleaning solution

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

a simple product that does the job it is supposed to do

It does what it says on the bottle. Not really rocket science but perfectly adequate for the job of cleaning a razor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HQ200/03 jet Clean cleaning solution

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HQ200/03 jet Clean cleaning solution

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Very good product

The shaver always shaves better after using the cleaner containing this solution.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HQ200/03 jet Clean cleaning solution

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HQ200/03 jet Clean cleaning solution

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.