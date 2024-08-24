2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Επίστρωση Nano SkinGlide
Λεπίδες SteelPrecision
Αισθητήρας ανίχνευσης κίνησης
Καμπτόμενες κεφαλές 360-D
Έως 5 έτη εγγύηση****
Μια προστατευτική επίστρωση βρίσκεται ανάμεσα στις κεφαλές ξυρίσματος και στο δέρμα σας, βοηθώντας τη συσκευή να γλιστρά πιο ομαλά. Αποτελείται από έως και 250.000 μικροσφαιρίδια ανά τετραγωνικό εκατοστό που βελτιώνουν την ολίσθηση στο δέρμα κατά έως και 30%***, ελαχιστοποιώντας τους ερεθισμούς και προσφέροντας άνετο ξύρισμα κάθε μέρα.
Με έως και 90.000 κινήσεις κοπής ανά λεπτό, οι λεπίδες SteelPrecision κόβουν περισσότερες τρίχες σε κάθε πέρασμα για βαθύ και αποτελεσματικό ξύρισμα. Οι 45 λεπίδες υψηλής απόδοσης είναι αυτοακονιζόμενες και κατασκευάζονται στην Ευρώπη για αξιόπιστη απόδοση κοπής σε κάθε ξύρισμα.
Η τεχνολογία ανίχνευσης κίνησης καταγράφει τον τρόπο ξυρίσματος και σας καθοδηγεί σε μια πιο αποτελεσματική κίνηση. Μετά από μόλις τρία ξυρίσματα, η πλειοψηφία των ανδρών πέτυχε καλύτερη τεχνική ξυρίσματος με λιγότερα περάσματα****, βελτιώνοντας την άνεση και τη συνέπεια στην καθημερινή ρουτίνα.
4.3
από 5
2959
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Zebra2737
24/08/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Αυτό το προϊόν έχει έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά
Πρώτη φορά χρησιμοποιώ ηλεκτρική μηχανή και έχει καλό αποτέλεσμα σε σύγκριση με ξυραφάκι. Μου άρεσε ότι ξυρίζει τις τρίχες σε βάθος. Δεν μου άρεσε ότι είναι λίγο δύσκολο στη χρήση. Το προτείνω σε έμπειρους χρήστες που ψάχνουν ποιότητα.
Πλεονεκτήματα
Ξυρίζει σε βάθος τις τρίχες
Μειονεκτήματα
Δύσκολο στη χρήση
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7886/35 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7886/35 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Dim kazazop
16/05/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ καλή
Πολύ καλό ξύρισμα και βαθύ χωρίς ερεθισμούς και αθόρυβη.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7783/55 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7783/55 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Panos24
06/03/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ στιβαρή ξυριστική μηχανή
Πολύ βαθύ και γρήγορο ξύρισμα, μεγάλη διάρκεια μπαταρίας, καλό κράτημα, στιβαρή κατασκευή
Πλεονεκτήματα
Πολύ βαθύ ξύρισμα, γρήγορο ξύρισμα, μεγάλη διάρκεια μπαταρίας, καλό κράτημα, στιβαρή κατασκευή
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7886/58 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7886/58 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
σε σύγκριση με υλικό χωρίς επίστρωση
Δοκιμή έναντι της σειράς 3000 της Philips.
Με βάση τη σειρά S7000 της Philips και τους χρήστες της εφαρμογής GroomTribe το 2019.
Εγγύηση 2 ετών + επέκταση για 3 έτη με εγγραφή στο Philips.com εντός 90 ημερών από την αγορά.