ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Πιο βαθύ* ξύρισμα, προηγμένη προστασία της επιδερμίδας
  • Πιο βαθύ* ξύρισμα, προηγμένη προστασία της επιδερμίδας
  • Πιο βαθύ* ξύρισμα, προηγμένη προστασία της επιδερμίδας
  • Πιο βαθύ* ξύρισμα, προηγμένη προστασία της επιδερμίδας
  • Πιο βαθύ* ξύρισμα, προηγμένη προστασία της επιδερμίδας
  • Πιο βαθύ* ξύρισμα, προηγμένη προστασία της επιδερμίδας
  • Πιο βαθύ* ξύρισμα, προηγμένη προστασία της επιδερμίδας
  • Πιο βαθύ* ξύρισμα, προηγμένη προστασία της επιδερμίδας
  • Πιο βαθύ* ξύρισμα, προηγμένη προστασία της επιδερμίδας
  • Πιο βαθύ* ξύρισμα, προηγμένη προστασία της επιδερμίδας
  • Πιο βαθύ* ξύρισμα, προηγμένη προστασία της επιδερμίδας
  • Πιο βαθύ* ξύρισμα, προηγμένη προστασία της επιδερμίδας
  • Πιο βαθύ* ξύρισμα, προηγμένη προστασία της επιδερμίδας
  • Πιο βαθύ* ξύρισμα, προηγμένη προστασία της επιδερμίδας
  • Πιο βαθύ* ξύρισμα, προηγμένη προστασία της επιδερμίδας
  • Πιο βαθύ* ξύρισμα, προηγμένη προστασία της επιδερμίδας

Shaver series 7000Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

S7887/58

4.3
| (2959) Κριτικές | 85% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Πιο βαθύ* ξύρισμα, προηγμένη προστασία της επιδερμίδας
Η σειρά 7000 της Philips είναι ιδανική για καθημερινή χρήση, προσφέροντας βαθύ και άνετο ξύρισμα με επιπλέον προστασία του δέρματος. Με την προηγμένη τεχνολογία SkinIQ, καθοδηγεί τις κινήσεις σας για πιο αποδοτικό αποτέλεσμα με λιγότερα περάσματα, ακόμη και σε γένια 3 ημερών.
Δείτε όλα τα οφέλη
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-f6983e0723be4e9d85eeb29000eaa25e] [com-mig]

Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

με την τεχνολογία SkinIQ

Πιο βαθύ* ξύρισμα, προηγμένη προστασία της επιδερμίδας

  • Επίστρωση Nano SkinGlide

  • Λεπίδες SteelPrecision

  • Αισθητήρας ανίχνευσης κίνησης

  • Καμπτόμενες κεφαλές 360-D

  • Έως 5 χρόνια εγγύηση*****

Συμβάλλει στη μείωση της τριβής για πιο απαλή επιδερμίδα

Συμβάλλει στη μείωση της τριβής για πιο απαλή επιδερμίδα

Μια προστατευτική επίστρωση βρίσκεται ανάμεσα στις κεφαλές ξυρίσματος και στο δέρμα σας, βοηθώντας τη συσκευή να γλιστρά πιο ομαλά. Αποτελείται από έως και 250.000 μικροσφαιρίδια ανά τετραγωνικό εκατοστό που βελτιώνουν την ολίσθηση στο δέρμα κατά έως και 30%***, ελαχιστοποιώντας τους ερεθισμούς και προσφέροντας άνετο ξύρισμα κάθε μέρα.

Βαθύ, αποτελεσματικό ξύρισμα σε κάθε πέρασμα

Βαθύ, αποτελεσματικό ξύρισμα σε κάθε πέρασμα

Με έως και 90.000 κινήσεις κοπής ανά λεπτό, οι λεπίδες SteelPrecision κόβουν περισσότερες τρίχες σε κάθε πέρασμα για βαθύ και αποτελεσματικό ξύρισμα. Οι 45 λεπίδες υψηλής απόδοσης είναι αυτοακονιζόμενες και κατασκευάζονται στην Ευρώπη για αξιόπιστη απόδοση κοπής σε κάθε ξύρισμα.

Σας καθοδηγεί σε μια καλύτερη τεχνική με λιγότερα περάσματα

Σας καθοδηγεί σε μια καλύτερη τεχνική με λιγότερα περάσματα

Η τεχνολογία ανίχνευσης κίνησης καταγράφει τον τρόπο ξυρίσματος και σας καθοδηγεί σε μια πιο αποτελεσματική κίνηση. Μετά από μόλις τρία ξυρίσματα, η πλειοψηφία των ανδρών πέτυχε καλύτερη τεχνική ξυρίσματος με λιγότερα περάσματα****, βελτιώνοντας την άνεση και τη συνέπεια στην καθημερινή ρουτίνα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Βρείτε ανταλλακτικά ή αξεσουάρ

Μετάβαση στα ανταλλακτικά και τα αξεσουάρ

Εξαρτήματα και αξεσουάρ

    • Accessories

    Accessories
    Quick Clean Pod

    QCP10/01
    • Βαθύς καθαρισμός σε μόλις 1 λεπτό
    • Ενεργό λιπαντικό
    • Αναζωογονητικό άρωμα
    • Φόρμουλα φιλική προς το δέρμα

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.3

από 5

2959

Κριτικές

85%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

24/08/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Αυτό το προϊόν έχει έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά

Πρώτη φορά χρησιμοποιώ ηλεκτρική μηχανή και έχει καλό αποτέλεσμα σε σύγκριση με ξυραφάκι. Μου άρεσε ότι ξυρίζει τις τρίχες σε βάθος. Δεν μου άρεσε ότι είναι λίγο δύσκολο στη χρήση. Το προτείνω σε έμπειρους χρήστες που ψάχνουν ποιότητα.

Πλεονεκτήματα

Ξυρίζει σε βάθος τις τρίχες

Μειονεκτήματα

Δύσκολο στη χρήση

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7886/35 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7886/35 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

16/05/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ καλή

Πολύ καλό ξύρισμα και βαθύ χωρίς ερεθισμούς και αθόρυβη.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7783/55 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7783/55 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

06/03/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ στιβαρή ξυριστική μηχανή

Πολύ βαθύ και γρήγορο ξύρισμα, μεγάλη διάρκεια μπαταρίας, καλό κράτημα, στιβαρή κατασκευή

Πλεονεκτήματα

Πολύ βαθύ ξύρισμα, γρήγορο ξύρισμα, μεγάλη διάρκεια μπαταρίας, καλό κράτημα, στιβαρή κατασκευή

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7886/58 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7886/58 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. σε σύγκριση με υλικό χωρίς επίστρωση

  2. Δοκιμή έναντι της σειράς 3000 της Philips.

  3. Με βάση τη σειρά S7000 της Philips και τους χρήστες της εφαρμογής GroomTribe το 2019.

  4. σύγκριση υπολειμμάτων ξυρίσματος μετά τη χρήση καθαριστικού υγρού έναντι νερού στην κασέτα

  5. Εγγύηση 2 ετών + επέκταση για 3 έτη με εγγραφή στο Philips.com εντός 90 ημερών από την αγορά.