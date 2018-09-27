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Μη διαθέσιμο πλέον
HP6375/00
Επαγγελματικά αποτελέσματα στο σπίτι
Κοντύνετε, διαμορφώστε ή αφαιρέστε την ανεπιθύμητη τριχοφυία στην περιοχή του μπικίνι για μεταξένια απαλότητα με εκπληκτική ακρίβεια.
Τριμάρισμα, διαμόρφωση,
ξύρισμα και αποτρίχωση
Για υγρή και στεγνή χρήση: για χρήση μέσα και έξω από το ντους, καθαρίζεται με ένα απλό ξέβγαλμα.
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2.8
από 5
13
Κριτικές
pixiedragon27
27/09/2018
United Kingdom
fabulous precision epilator...like no other ive ever found
the best hair remover ive ever used...ive bought two & used for over 10 years...
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bikini Perfect HP6375/00 Bikini trimmer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bikini Perfect HP6375/00 Bikini trimmer
Medory
18/10/2014
Italia
molto utile
Mi è stao regalato questo prodotto per natale. Lo consiglio vivamente con le tre testine è multiuso. Si può rimandare l'estetista e si può ottere risultato duraturo con la pinza che estrae i peli. Ideale per la zona ascelle non è doloroso come si può immaginare. Io non ne posso più fare a meno. Unica pecca... Il regolatore per l'altezza dei peli, mi si è rotto dopo poco tempo.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bikini Perfect HP6375/00 Rifinitore per zona bikini
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bikini Perfect HP6375/00 Rifinitore per zona bikini
chezwhite
17/09/2020
España
Muy contenta
Lo tengo desde hace 3 años y sigo estando muy contenta
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para la línea del bikini
Ημερομηνία χρήσης 2018-09-17
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para la línea del bikini
Ημερομηνία χρήσης 2018-09-17