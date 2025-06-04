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Airfryer Combi XXL Connected Airfryer Combi XXL Connected

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Airfryer Combi XXL ConnectedAirfryer Combi XXL Connected

HD9876/90

Airfryer Combi XXL Connected Airfryer Combi XXL Connected

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EU Declaration of Conformity

  • PDF αρχείο, 639.7 kB
  • 4 June 2025

HD9876/20 HD9876/25 HD9876/90 User Manual

  • PDF αρχείο, 24 MB
  • 4 June 2025

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