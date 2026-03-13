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Airfryer Airfryer 5000 Series Connected
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HD9255/90
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Ολα (2)
Πρέπει να αφαιρέσω την ελαστική τάπα από το Airfryer;
Πώς να καθαρίσω το Philips Airfryer μου
Εξάρτημα για AirfryerΚιτ ψησίματος L
Δεν μπορώ να ελέγξω τη συσκευή κουζίνας της Philips με την εφαρμογή NutriU
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