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Σειρά 3000 Airfryer L

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Σειρά 3000Airfryer L

HD9252/70

Σειρά 3000 Airfryer L

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

UKCA Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF αρχείο, 468.6 kB
  • 13 March 2026

User Manual Airfryer HD9252 Greek

  • PDF αρχείο, 2.3 MB
  • 13 March 2026

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