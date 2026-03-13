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Συλλογή Viva Airfryer
Μη διαθέσιμο πλέον
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HD9220/20
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ICM Recipe Booklet Philips Viva Collection Airfryer
EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Airfryer HD9220/20 - English (US)
Εξάρτημα για AirfryerΚιτ ψησίματος L
Βγαίνει λευκός καπνός από το Airfryer της Philips
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