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  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με 80% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με 80% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με 80% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με 80% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με 80% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με 80% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με 80% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με 80% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με 80% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με 80% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με 80% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με 80% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με 80% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με 80% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με 80% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με 80% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με 80% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με 80% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με 80% λιγότερα λιπαρά!*
  • Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με 80% λιγότερα λιπαρά!*

Μη διαθέσιμο πλέον

Συλλογή VivaAirfryer

HD9220/20

4.8
| (8) Κριτικές | 88% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με 80% λιγότερα λιπαρά!*
Χάρη στη μοναδική τεχνολογία Rapid Air της Philips, μπορείτε να τηγανίζετε τα φαγητά σας με αέρα, ώστε να γίνονται τραγανά εξωτερικά και τρυφερά στο εσωτερικό. Χρησιμοποιήστε ελάχιστο ή και καθόλου λάδι για άψογη υφή και τέλεια γευστικά αποτελέσματα!
Δείτε όλα τα οφέλη

Με τεχνολογία Rapid Air για τέλειο αποτέλεσμα

Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με 80% λιγότερα λιπαρά!*

  • Φριτέζα χαμηλών λιπαρών

  • Πολυσυσκευή μαγειρέματος

  • Μαύρο

  • 800 γρ.

Τεχνολογία Rapid Air για υγιεινό τηγάνισμα

Τεχνολογία Rapid Air για υγιεινό τηγάνισμα

Η μοναδική τεχνολογία Rapid Air του Airfryer σας δίνει τη δυνατότητα να μαγειρεύετε, να τηγανίζετε, να ψήνετε και να ετοιμάζετε στο γκριλ τα πιο νόστιμα σνακ και γεύματα με λιγότερα λιπαρά, χρησιμοποιώντας ελάχιστο ή καθόλου λάδι! Το Airfryer της Philips ακόμα χάρη στην τεχνολογία Rapid Air δημιουργεί λιγότερες οσμές, ενώ είναι εύκολο στο καθάρισμα, ασφαλές και οικονομικό για καθημερινή χρήση!

Μεγάλη χωρητικότητα, για όλες τις αγαπημένες σας συνταγές

Μεγάλη χωρητικότητα, για όλες τις αγαπημένες σας συνταγές

Ρυθμιζόμενος έλεγχος χρόνου και θερμοκρασίας

Ρυθμιζόμενος έλεγχος χρόνου και θερμοκρασίας

Με το ενσωματωμένο χρονόμετρο, μπορείτε να ρυθμίζετε τον χρόνο μαγειρέματος έως και 30 λεπτά. Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης περιλαμβάνει ηχητική ειδοποίηση. Χάρη στον πλήρως ρυθμιζόμενο έλεγχο της θερμοκρασίας, μπορείτε να ορίσετε την καλύτερη θερμοκρασία μαγειρέματος έως 200 βαθμούς. Μαγειρέψτε τραγανές πατάτες, σνακ, κοτόπουλο, κρέας και ό,τι άλλο θέλετε, όλα στο σωστό χρόνο και στη σωστή θερμοκρασία!

Τεχνικές προδιαγραφές

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Εξαρτήματα και αξεσουάρ

Βραβεία

  • Award image VRS_AWARD-961301

Κριτικές

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4.8

από 5

8

Κριτικές

88%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
2
1

25/09/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

ΑΠΟΛΥΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Σκεφτόμουν ποια φριτεζα να αγοράσω με βάση αυτά που διάβασα και το ψάξιμο που έκανα διάλεξα αυτή. Πολυ Καλή επιλογή μέχρι στιγμής. Τηγανίζει εξαιρετικά κροκέτες, πατάτες και άλλα λαχανικά. Ιδανική για πιο υγιεινά φαγητά. Πολύ ευκολο καθάρισμα. Πρόβλημα είχα να βρω τα έξτρα εξαρτήματα που είναι για να ψήνεις, να φτιάχνεις κέικ κλπ. Τελικά αγόρασα απο εξωτερικό και ανυπομονώ να τα δοκιμάσω να δω πως θα μαγειρεύονται αυτά τα φαγητά.

Πλεονεκτήματα

Δεν χρειάζεται λάδι, δεν είναι μόνο για τηγάνισμα

Μειονεκτήματα

Δεν βρίσκεις εξαρτήματα και για άλλες χρήσεις που είναι

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HD9220/20 Airfryer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HD9220/20 Airfryer

14/09/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Τέλεια φριτεζα

Πολύ νόστιμες πατάτες σαv του τηγανιού, με ελάχιστο λάδι!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HD9220/20 Airfryer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HD9220/20 Airfryer

23/08/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Η καλύτερη αγορά σε συσκευές κουζίνας!

Ακόμη πειραματίζομαι,μα ότι έκανα είναι απίστευτα άψογο! Μαθαίνω τους χρόνους ψησίματος.. θα ήθελα ένα πιο πλούσιο βιβλίο συνταγών και αυτό που είναι βασικό, θα προτιμούσα το καλαθάκι να ήταν όλο από τεφλόν και όχι συρμάτινο,ο καθαρισμός θα ήταν πανευκολος γιατί τώρα κολανε στο σύρμα του καλαθιού :-( Ευχαριστώ Philips για την ποιότητα και την γεύση !!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HD9220/20 Airfryer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HD9220/20 Airfryer

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σε σύγκριση με τις φρέσκες τηγανητές πατάτες σε συμβατική φριτέζα Philips.