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Μη διαθέσιμο πλέον
Φριτέζα χαμηλών λιπαρών
Πολυσυσκευή μαγειρέματος
Μαύρο
800 γρ.
Η μοναδική τεχνολογία Rapid Air του Airfryer σας δίνει τη δυνατότητα να μαγειρεύετε, να τηγανίζετε, να ψήνετε και να ετοιμάζετε στο γκριλ τα πιο νόστιμα σνακ και γεύματα με λιγότερα λιπαρά, χρησιμοποιώντας ελάχιστο ή καθόλου λάδι! Το Airfryer της Philips ακόμα χάρη στην τεχνολογία Rapid Air δημιουργεί λιγότερες οσμές, ενώ είναι εύκολο στο καθάρισμα, ασφαλές και οικονομικό για καθημερινή χρήση!
Με το ενσωματωμένο χρονόμετρο, μπορείτε να ρυθμίζετε τον χρόνο μαγειρέματος έως και 30 λεπτά. Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης περιλαμβάνει ηχητική ειδοποίηση. Χάρη στον πλήρως ρυθμιζόμενο έλεγχο της θερμοκρασίας, μπορείτε να ορίσετε την καλύτερη θερμοκρασία μαγειρέματος έως 200 βαθμούς. Μαγειρέψτε τραγανές πατάτες, σνακ, κοτόπουλο, κρέας και ό,τι άλλο θέλετε, όλα στο σωστό χρόνο και στη σωστή θερμοκρασία!
Βραβεία
4.8
από 5
8
Κριτικές
88%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Πολινα
25/09/2019
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
ΑΠΟΛΥΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
Σκεφτόμουν ποια φριτεζα να αγοράσω με βάση αυτά που διάβασα και το ψάξιμο που έκανα διάλεξα αυτή. Πολυ Καλή επιλογή μέχρι στιγμής. Τηγανίζει εξαιρετικά κροκέτες, πατάτες και άλλα λαχανικά. Ιδανική για πιο υγιεινά φαγητά. Πολύ ευκολο καθάρισμα. Πρόβλημα είχα να βρω τα έξτρα εξαρτήματα που είναι για να ψήνεις, να φτιάχνεις κέικ κλπ. Τελικά αγόρασα απο εξωτερικό και ανυπομονώ να τα δοκιμάσω να δω πως θα μαγειρεύονται αυτά τα φαγητά.
Πλεονεκτήματα
Δεν χρειάζεται λάδι, δεν είναι μόνο για τηγάνισμα
Μειονεκτήματα
Δεν βρίσκεις εξαρτήματα και για άλλες χρήσεις που είναι
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HD9220/20 Airfryer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HD9220/20 Airfryer
Kronick
14/09/2019
Ελλάδα
Τέλεια φριτεζα
Πολύ νόστιμες πατάτες σαv του τηγανιού, με ελάχιστο λάδι!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HD9220/20 Airfryer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HD9220/20 Airfryer
Irma
23/08/2019
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Η καλύτερη αγορά σε συσκευές κουζίνας!
Ακόμη πειραματίζομαι,μα ότι έκανα είναι απίστευτα άψογο! Μαθαίνω τους χρόνους ψησίματος.. θα ήθελα ένα πιο πλούσιο βιβλίο συνταγών και αυτό που είναι βασικό, θα προτιμούσα το καλαθάκι να ήταν όλο από τεφλόν και όχι συρμάτινο,ο καθαρισμός θα ήταν πανευκολος γιατί τώρα κολανε στο σύρμα του καλαθιού :-( Ευχαριστώ Philips για την ποιότητα και την γεύση !!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HD9220/20 Airfryer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Viva HD9220/20 Airfryer
Σε σύγκριση με τις φρέσκες τηγανητές πατάτες σε συμβατική φριτέζα Philips.