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Σειρά 3000 Airfryer L
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Quick start guide Philips Essential Airfryer
EU Declaration of Conformity - English (US)
Ολα (2)
Πρέπει να αφαιρέσω την ελαστική τάπα από το Airfryer;
Πώς να καθαρίσω το Philips Airfryer μου
Εξάρτημα για AirfryerΚιτ ψησίματος L
Βγαίνει λευκός καπνός από το Airfryer της Philips
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