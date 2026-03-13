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Philips Saeco Poemia Χειροκίνητη μηχανή εσπρέσο

Μη διαθέσιμο πλέον

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Philips Saeco PoemiaΧειροκίνητη μηχανή εσπρέσο

HD8325/01

Philips Saeco Poemia Χειροκίνητη μηχανή εσπρέσο

Μη διαθέσιμο πλέον

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User Manual Philips Poemia Manual Espresso machine

  • PDF αρχείο, 2.1 MB
  • 13 March 2026

Η χειροκίνητη μηχανή espresso Saeco προσφέρει στους οπαδούς των παραδοσιακών μεθόδων όλα όσα απαιτούνται για την καθημερινή παρασκευή του ιδανικού εσπρέσσο. Το κατοχυρωμένο φίλτρο για κρέμα υπό πίεση εξασφαλίζει πεντανόστιμη κρέμα που διαρκεί, σε κάθε χρήση.

  • PDF αρχείο
  • 29 March 2026

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