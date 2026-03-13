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Μη διαθέσιμο πλέον
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HD8325/01
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips Poemia Manual Espresso machine
Η χειροκίνητη μηχανή espresso Saeco προσφέρει στους οπαδούς των παραδοσιακών μεθόδων όλα όσα απαιτούνται για την καθημερινή παρασκευή του ιδανικού εσπρέσσο. Το κατοχυρωμένο φίλτρο για κρέμα υπό πίεση εξασφαλίζει πεντανόστιμη κρέμα που διαρκεί, σε κάθε χρήση.