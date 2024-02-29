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HD8325/01
Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
Η χειροκίνητη μηχανή espresso Saeco προσφέρει στους οπαδούς των παραδοσιακών μεθόδων όλα όσα απαιτούνται για την καθημερινή παρασκευή του ιδανικού εσπρέσσο. Το κατοχυρωμένο φίλτρο για κρέμα υπό πίεση εξασφαλίζει πεντανόστιμη κρέμα που διαρκεί, σε κάθε χρήση.
Class
Το ειδικό φίλτρο για κρέμα υπό πίεση εξασφαλίζει πεντανόστιμη κρέμα που διαρκεί, όποιο χαρμάνι και αν επιλέξετε.
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ αλεσμένου καφέ και καφέ σε ταμπλέτες
Η υψηλή πίεση διασφαλίζει την πλήρη εξαγωγή του αρώματος του αλεσμένου καφέ
3.6
από 5
43
Κριτικές
Zappaterra
29/02/2024
Italia
Ottima
Ottima macchina, ce l'ho da diversi anni e sempre ottimi caffè
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Poemia HD8325/01 Macchina da caffè manuale
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
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Danio
22/07/2015
Italia
Che dire....
In precedenza ho avuto due macchine per il caffè della stessa marca, di cui non riporto il nome visto che è una regola del sito. Oggi ho ritirato la mia Poemia in acciaio, e degustato il primo caffè. Che dire.... Per quanto il mio termine di paragone sia limitato solo ad un altra marca, posso dirvi che non avevo mai bevuto un caffè così buono e cremoso. L'unico punto debole...è secondo me, lo schiumalatte, in quanto si apre poco lateralmente e non credo sia comodissimo per estrarre la tazza, ma come vi ho detto: è solo una supposizione in quanto non ancora utilizzato. Prima dell'acquisto ho letto decine di recensioni e raccolto consigli da chi, con il caffè ci lavora. Ora sono estremamente soddisfatto. Brava Saeco!!! Grande l'idea della valvola pressurizzata.
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Favida
18/08/2014
Italia
E' semplicemente perfetta
Il caffè è buonissimo come del resto anche la crema. E' una macchina molto versatile e funzionale. L'unico difetto che ho trovato è la vaschetta raccogli gocce che si muove in avanti mentre eroga il caffè per effetto della vibrazione generata dalla pompa. Naturalmente il problema l'ho risolto interponendo un sottile strato di gomma tra la vaschetta e il corpo macchina per aumentare l'attrito. Per il resto consiglio l'acquisto N.B.: per un caffè bollente raccomando di preriscaldare il portafiltro e le tazzine ponendole sotto quest'ultimo.
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Η αξιολογηση έγινε για Macchina da caffè manuale Poemia HD8325/71
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