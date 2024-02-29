In precedenza ho avuto due macchine per il caffè della stessa marca, di cui non riporto il nome visto che è una regola del sito. Oggi ho ritirato la mia Poemia in acciaio, e degustato il primo caffè. Che dire.... Per quanto il mio termine di paragone sia limitato solo ad un altra marca, posso dirvi che non avevo mai bevuto un caffè così buono e cremoso. L'unico punto debole...è secondo me, lo schiumalatte, in quanto si apre poco lateralmente e non credo sia comodissimo per estrarre la tazza, ma come vi ho detto: è solo una supposizione in quanto non ancora utilizzato. Prima dell'acquisto ho letto decine di recensioni e raccolto consigli da chi, con il caffè ci lavora. Ora sono estremamente soddisfatto. Brava Saeco!!! Grande l'idea della valvola pressurizzata.