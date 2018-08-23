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2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
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Μη διαθέσιμο πλέον
Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι
13 ρυθμίσεις μήκους
60 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 8 ωρών
Ιδανική για κάθε τύπο μαλλιών με την προηγμένη τεχνολογία DualCut, που συνδυάζει ένα διπλά ακονισμένο στοιχείο κοπής με σχεδιασμό χαμηλής τριβής. Το πρωτοποριακό στοιχείο κοπής έχει σχεδιαστεί για κορυφαία απόδοση κάθε φορά και κοπή τριχών δύο φορές πιο γρήγορα από τις τυπικές κουρευτικές μηχανές Philips.*
Αυτοακονιζόμενες λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι για να διατηρούνται αιχμηρές για μεγάλο διάστημα.
Απλώς επιλέξτε και κλειδώστε το μήκος που θέλετε με τη ρυθμιζόμενη χτένα, η οποία παρέχει 12 ρυθμίσεις μήκους με μηχανισμό κλειδώματος από 1 χιλ. έως 23 χιλ., με ακρίβεια 2 χιλ. ανάμεσα σε κάθε μήκος. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς χτένα, για τριμάρισμα στα 0,5 χιλ.
4.0
από 5
114
Κριτικές
82%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
ΣταύροςΣκ
23/08/2018
Ελλάδα
Κουρεύει γρήγορα και αποτελεσματικά
Άριστη μηχανή για τα λεφτά της. Κουρεύει γρήγορα και αποτελεσματικά και δεν μπουκώνει. Έχει 13 σκάλες κουρέματος. Αρχικά έχει 2 χρόνια εγγύηση αλλά αν την δηλώσετε στη Philips η εγγύηση επεκτείνεται για άλλα 3 χρόνια, 5 χρόνια σύνολο. Το μόνο μου παράπονο είναι ότι χρειάζεται πολύ χρόνο για να φορτίσει (8 ώρες).
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hair clipper
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hair clipper
Gpek
15/05/2018
Ελλάδα
πολύ καλλό και εύκολο στην χρήση με παρα πολύ καλό αποτέλεσμα.
Ειναι μια συσκευή που κάνει ότι λέει με ευκολία και προπαντώς αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας για να την χρησιμοποιήσεις.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hair clipper
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hair clipper
Charalampos
29/03/2018
Ελλάδα
Εξαιρετικό προϊόν
Εξαιρετικό προϊόν ... Μεγάλη αυτονομία μπαταρίας...αγόρασα κι ένα χτενακι για το μούσι κι έτσι έχω δύο σε ένα κουρευτική και για το μούσι! Οι λεπίδες κόβουν χωρίς να μπουκωνουν. Εύχρηστο κ βολικό στην χρήση του! Κουρεύει κ περιποιητε το μούσι από μισό πόντο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση από την Philips για να βρω τον κωδικό με το χτένι για το μούσι που δεν το εχει μέσα ή μηχανή
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hair clipper
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hair clipper
Σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο της Philips