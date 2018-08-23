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  • ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ σειράς 3000 - Κόβει δύο φορές πιο γρήγορα*
  • ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ σειράς 3000 - Κόβει δύο φορές πιο γρήγορα*
  • ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ σειράς 3000 - Κόβει δύο φορές πιο γρήγορα*
  • ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ σειράς 3000 - Κόβει δύο φορές πιο γρήγορα*
  • ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ σειράς 3000 - Κόβει δύο φορές πιο γρήγορα*
  • ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ σειράς 3000 - Κόβει δύο φορές πιο γρήγορα*
  • ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ σειράς 3000 - Κόβει δύο φορές πιο γρήγορα*
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  • ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ σειράς 3000 - Κόβει δύο φορές πιο γρήγορα*
  • ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ σειράς 3000 - Κόβει δύο φορές πιο γρήγορα*
  • ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ σειράς 3000 - Κόβει δύο φορές πιο γρήγορα*
  • ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ σειράς 3000 - Κόβει δύο φορές πιο γρήγορα*
  • ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ σειράς 3000 - Κόβει δύο φορές πιο γρήγορα*
  • ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ σειράς 3000 - Κόβει δύο φορές πιο γρήγορα*

Μη διαθέσιμο πλέον

Hairclipper series 3000Κουρευτική μηχανή

HC3420/15

4
| (114) Κριτικές | 82% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ σειράς 3000 - Κόβει δύο φορές πιο γρήγορα*
Η ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ σειράς 3000 διαθέτει ειδική σχεδίαση και κατασκευή ώστε να αντέχει στο χρόνο και να αποδίδει κορυφαία αποτελέσματα. Το πρωτοποριακό στοιχείο κοπής, οι λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι και η ρυθμιζόμενη χτένα μαλλιών προορίζονται για γρήγορα κουρέματα ακριβείας, κάθε φορά που τη χρειάζεστε.
Δείτε όλα τα οφέλη

με τεχνολογία DualCut για γρηγορότερο και ακριβέστερο κούρεμα

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ σειράς 3000 - Κόβει δύο φορές πιο γρήγορα*

  • Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι

  • 13 ρυθμίσεις μήκους

  • 60 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 8 ωρών

Διπλά ακονισμένο στοιχείο κοπής για λιγότερη τριβή

Διπλά ακονισμένο στοιχείο κοπής για λιγότερη τριβή

Ιδανική για κάθε τύπο μαλλιών με την προηγμένη τεχνολογία DualCut, που συνδυάζει ένα διπλά ακονισμένο στοιχείο κοπής με σχεδιασμό χαμηλής τριβής. Το πρωτοποριακό στοιχείο κοπής έχει σχεδιαστεί για κορυφαία απόδοση κάθε φορά και κοπή τριχών δύο φορές πιο γρήγορα από τις τυπικές κουρευτικές μηχανές Philips.*

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες από ατσάλι για να διατηρούνται αιχμηρές για μεγάλο διάστημα

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες από ατσάλι για να διατηρούνται αιχμηρές για μεγάλο διάστημα

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι για να διατηρούνται αιχμηρές για μεγάλο διάστημα.

13 ρυθμίσεις μήκους με εύκολη επιλογή και κλείδωμα: 0,5-23 χιλ.

13 ρυθμίσεις μήκους με εύκολη επιλογή και κλείδωμα: 0,5-23 χιλ.

Απλώς επιλέξτε και κλειδώστε το μήκος που θέλετε με τη ρυθμιζόμενη χτένα, η οποία παρέχει 12 ρυθμίσεις μήκους με μηχανισμό κλειδώματος από 1 χιλ. έως 23 χιλ., με ακρίβεια 2 χιλ. ανάμεσα σε κάθε μήκος. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς χτένα, για τριμάρισμα στα 0,5 χιλ.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

114

Κριτικές

82%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

23/08/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Κουρεύει γρήγορα και αποτελεσματικά

Άριστη μηχανή για τα λεφτά της. Κουρεύει γρήγορα και αποτελεσματικά και δεν μπουκώνει. Έχει 13 σκάλες κουρέματος. Αρχικά έχει 2 χρόνια εγγύηση αλλά αν την δηλώσετε στη Philips η εγγύηση επεκτείνεται για άλλα 3 χρόνια, 5 χρόνια σύνολο. Το μόνο μου παράπονο είναι ότι χρειάζεται πολύ χρόνο για να φορτίσει (8 ώρες).

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hair clipper

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hair clipper

15/05/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

πολύ καλλό και εύκολο στην χρήση με παρα πολύ καλό αποτέλεσμα.

Ειναι μια συσκευή που κάνει ότι λέει με ευκολία και προπαντώς αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας για να την χρησιμοποιήσεις.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hair clipper

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hair clipper

29/03/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό προϊόν

Εξαιρετικό προϊόν ... Μεγάλη αυτονομία μπαταρίας...αγόρασα κι ένα χτενακι για το μούσι κι έτσι έχω δύο σε ένα κουρευτική και για το μούσι! Οι λεπίδες κόβουν χωρίς να μπουκωνουν. Εύχρηστο κ βολικό στην χρήση του! Κουρεύει κ περιποιητε το μούσι από μισό πόντο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση από την Philips για να βρω τον κωδικό με το χτένι για το μούσι που δεν το εχει μέσα ή μηχανή

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hair clipper

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hair clipper

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
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