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Μη διαθέσιμο πλέον

Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper

HC3400/15

3.6

| (41) Κριτικές

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Κριτικές

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3.6

από 5

41

Κριτικές

27/05/2017

Italia

Italia

dire che è eccellente è riduttivo!!!

ottimo taglia capelli, il mio fidanzato è entusiasto, l'ha trovato velocissimo e facile da usare anche da soli.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3400/15 Regolacapelli

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3400/15 Regolacapelli

22/11/2016

España

España

Επαληθευμένος αγοραστής

per la meva sra i jo maravellos

cortapelo funcional moderno de fácil manejo y que me ahorra mantenimiento. me gusta.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper

13/01/2016

España

España

ESTE PRODUCTO TIENE UNAS CARACTERISTICAS EXCELENTES

LES RECOMIENDO ESTE PRODUCTO ES UNO DE LOS MEJORES QUEE TENIDO Y COMO FHILIPS NINGUNO

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.