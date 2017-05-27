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Μη διαθέσιμο πλέον
HC3400/15
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3.6
από 5
41
Κριτικές
agoavon
27/05/2017
Italia
dire che è eccellente è riduttivo!!!
ottimo taglia capelli, il mio fidanzato è entusiasto, l'ha trovato velocissimo e facile da usare anche da soli.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3400/15 Regolacapelli
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3400/15 Regolacapelli
joverco
22/11/2016
España
Επαληθευμένος αγοραστής
per la meva sra i jo maravellos
cortapelo funcional moderno de fácil manejo y que me ahorra mantenimiento. me gusta.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper
CARLOS08
13/01/2016
España
ESTE PRODUCTO TIENE UNAS CARACTERISTICAS EXCELENTES
LES RECOMIENDO ESTE PRODUCTO ES UNO DE LOS MEJORES QUEE TENIDO Y COMO FHILIPS NINGUNO
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper