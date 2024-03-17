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PerfectCare Expert Plus Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Μη διαθέσιμο πλέον

Υποστήριξη

PerfectCare Expert PlusΣίδερο με γεννήτρια ατμού

GC8962/40

PerfectCare Expert Plus Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Μη διαθέσιμο πλέον

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EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Expert Plus Steam generator iron GC8962/40 - English (US)

  • PDF αρχείο, 953.3 kB
  • 17 March 2024

GC8900 series_UM_EEU1_4239 001 13531_user manual

  • PDF αρχείο, 2.7 MB
  • 12 March 2024

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