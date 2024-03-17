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PerfectCare Expert Plus Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Μη διαθέσιμο πλέον
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GC8962/40
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EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Expert Plus Steam generator iron GC8962/40 - English (US)
GC8900 series_UM_EEU1_4239 001 13531_user manual
Ολα (1)
Πώς μπορώ να αφαλατώσω το σίδερο με γεννήτρια ατμού της Philips;
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