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Μη διαθέσιμο πλέον
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GC4630/02
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips Azur Steam iron
Αφαιρέστε ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις, χάρη στο Ionic DeepSteam. Αυτό το ισχυρό ατμοσίδερο δημιουργεί 50% μικρότερα σωματίδια ατμού που διεισδύουν βαθιά σε ανθεκτικά υφάσματα όπως το βαμβάκι και το λινό, ώστε να πετυχαίνετε εύκολα εξαιρετικά αποτελέσματα!