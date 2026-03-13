Αφαιρέστε ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις, χάρη στο Ionic DeepSteam. Αυτό το ισχυρό ατμοσίδερο δημιουργεί 50% μικρότερα σωματίδια ατμού που διεισδύουν βαθιά σε ανθεκτικά υφάσματα όπως το βαμβάκι και το λινό, ώστε να πετυχαίνετε εύκολα εξαιρετικά αποτελέσματα!