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Υποστήριξη Philips

Πώς μπορώ να αφαλατώσω το σίδερο ατμού της Philips;

Για να βρείτε το δικό σας μοντέλο σίδερου ατμού της Philips και να ακολουθήσετε τη σωστή διαδικασία αφαλάτωσης παρακάτω (όχι για γεννήτριες ατμού), μπορείτε να ελέγξετε το εγχειρίδιο χρήσης ή να δείτε τον αριθμό μοντέλου (π.χ. DST8050/26, GC4909/60) κάτω από την πλάκα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

αριθμός μοντέλου

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: DST7510/80 , DST2010/40 , DST8020/20 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων  ›

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