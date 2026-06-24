Πώς μπορώ να αφαλατώσω το σίδερο ατμού της Philips;

Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για τα εξής: Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889).

Γεμίστε το δοχείο νερού και ενεργοποιήστε τη συσκευή. (Αν το σίδερό σας διαθέτει προσαρμοζόμενες ρυθμίσεις, επιλέξτε MAX TEMP και NO STEAM.) Όταν σβήσει η λυχνία, αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα και κρατήστε το πάνω από τον νεροχύτη, έτσι ώστε η πλάκα να είναι οριζόντια. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ χρησιμοποιώντας το κουμπί ή τον επιλογέα. (Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Πατήστε παρατεταμένα, αν είναι απαραίτητο.) Κουνήστε το σίδερο απαλά μπρος-πίσω μέχρι να αδειάσει. Νερό, ατμός και άλατα θα βγουν από τις διεξόδους ατμού. Ζεστάνετε το σίδερο και περάστε το πάνω από ένα πανί για να καθαρίσετε την πλάκα. Επαναλάβετε τη διαδικασία, αν είναι απαραίτητο. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία μία φορά τον μήνα ή όπως απαιτείται.

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