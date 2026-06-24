Πώς μπορώ να αφαλατώσω το σίδερο ατμού της Philips;
Για να βρείτε το δικό σας μοντέλο σίδερου ατμού της Philips και να ακολουθήσετε τη σωστή διαδικασία αφαλάτωσης παρακάτω (όχι για γεννήτριες ατμού), μπορείτε να ελέγξετε το εγχειρίδιο χρήσης ή να δείτε τον αριθμό μοντέλου (π.χ. DST8050/26, GC4909/60) κάτω από την πλάκα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Με την πάροδο του χρόνου, η συσκευή σας μπορεί να συσσωρεύσει άλατα. Όσο πιο σκληρό είναι το νερό στην περιοχή σας, τόσο πιο γρήγορα αναπτύσσονται και στερεοποιούνται οι ακαθαρσίες από τα άλατα. Η αφαλάτωση του σίδερου ατμού της Philips κάθε 1-2 μήνες μπορεί να αποτρέψει τους καφέ λεκέδες, το καφέ νερό και τις διαρροές. Ο τακτικός καθαρισμός διατηρεί την παροχή ατμού στο υψηλότερο επίπεδο και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας.
Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν για όλα τα σίδερα ατμού της Philips.
Γεμίστε το δοχείο νερού και ενεργοποιήστε τη συσκευή. (Αν το σίδερό σας διαθέτει προσαρμοζόμενες ρυθμίσεις, επιλέξτε MAX TEMP και NO STEAM.)
Όταν σβήσει η λυχνία, αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα και κρατήστε το πάνω από τον νεροχύτη, έτσι ώστε η πλάκα να είναι οριζόντια.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ χρησιμοποιώντας το κουμπί ή τον επιλογέα. (Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Πατήστε παρατεταμένα, αν είναι απαραίτητο.)
Κουνήστε το σίδερο απαλά μπρος-πίσω μέχρι να αδειάσει. Νερό, ατμός και άλατα θα βγουν από τις διεξόδους ατμού.
Ζεστάνετε το σίδερο και περάστε το πάνω από ένα πανί για να καθαρίσετε την πλάκα. Επαναλάβετε τη διαδικασία, αν είναι απαραίτητο.
Επαναλάβετε ολόκληρη τη διαδικασία μία φορά τον μήνα ή περισσότερο, αν είναι απαραίτητο.
Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για τα εξής: Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro (GC4880, GC4884, GC4885).
Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι είναι κρύο.
Τοποθετήστε το σίδερο με την πλάκα να ακουμπάει προς τα κάτω και σπρώξτε προς τα πάνω την ασφάλεια Quick Calc Release στο πίσω μέρος του σίδερου.
Αφαιρέστε το δοχείο αλάτων. Αδειάστε, ξεπλύνετε και στεγνώστε το.
Σκουπίστε τυχόν άλατα ή υπολείμματα γύρω από το άνοιγμα του σίδερου. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο και ασφαλίστε το στη θέση του.
Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία μία φορά τον μήνα ή όπως απαιτείται.
Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για τα εξής: Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Avanced (GC493X) | Azur (GC490X, GC45XX) | 8000 Series (DST80xx) | 7500 Series (DST75xx) | 7000 Series (DST70xx).
Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι είναι κρύο.
Κρατήστε τη συσκευή σε κάθετη θέση πάνω από τον νεροχύτη. Γυρίστε προς τα πάνω τον μοχλό του δοχείου συλλογής γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων και τραβήξτε τον προς τα έξω
Καθαρίστε το δοχείο συλλογής γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων με νερό
Κουνήστε ήπια τη συσκευή ώστε να πέσουν τα σωματίδια των αλάτων
Τοποθετήστε ξανά το δοχείο συλλογής γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων στη συσκευή και πιέστε προς τα κάτω τον μοχλό ("κλικ") για να ασφαλίσετε το δοχείο συλλογής.
Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία μία φορά τον μήνα ή όπως απαιτείται.
Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για τα εξής: Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889).
Γεμίστε το δοχείο νερού και ενεργοποιήστε τη συσκευή. (Αν το σίδερό σας διαθέτει προσαρμοζόμενες ρυθμίσεις, επιλέξτε MAX TEMP και NO STEAM.)
Όταν σβήσει η λυχνία, αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα και κρατήστε το πάνω από τον νεροχύτη, έτσι ώστε η πλάκα να είναι οριζόντια.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ χρησιμοποιώντας το κουμπί ή τον επιλογέα. (Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Πατήστε παρατεταμένα, αν είναι απαραίτητο.)
Κουνήστε το σίδερο απαλά μπρος-πίσω μέχρι να αδειάσει. Νερό, ατμός και άλατα θα βγουν από τις διεξόδους ατμού.
Ζεστάνετε το σίδερο και περάστε το πάνω από ένα πανί για να καθαρίσετε την πλάκα. Επαναλάβετε τη διαδικασία, αν είναι απαραίτητο.
Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία μία φορά τον μήνα ή όπως απαιτείται.
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Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα:DST7510/80 , DST2010/40 , DST8020/20 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων ›