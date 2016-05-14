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Μη διαθέσιμο πλέον
GC4630/02
Αφαιρεί εύκολα τσακίσεις από βαμβάκι και λινό
Αφαιρέστε ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις, χάρη στο Ionic DeepSteam. Αυτό το ισχυρό ατμοσίδερο δημιουργεί 50% μικρότερα σωματίδια ατμού που διεισδύουν βαθιά σε ανθεκτικά υφάσματα όπως το βαμβάκι και το λινό, ώστε να πετυχαίνετε εύκολα εξαιρετικά αποτελέσματα!
Ionic Deepsteam
Η διαδικασία ιονισμού δημιουργεί μικρότερα σωματίδια ατμού που διεισδύουν βαθύτερα στο ύφασμα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και οι πιο επίμονες τσακίσεις αφαιρούνται εύκολα.
Η συνεχής παροχή ατμού αυτού του ατμοσίδερου Philips φτάνει τα 40 γρ./λεπτό, προσφέροντας την ιδανική ποσότητα ατμού ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.
Η πλάκα SteamGlide είναι η καλύτερη πλάκα της Philips για το ατμοσίδερό σας. Είναι εκπληκτικά ανθεκτική στις γρατζουνιές, γλιστράει εξαιρετικά και καθαρίζεται εύκολα.
Βραβεία
3.0
από 5
3
Κριτικές
Lyman
14/05/2016
Nederland
Werkt goed
Wij gebruiken de strijkijzer met plezier.......... .........
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Ionic GC4630 Stoomstrijkijzer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Ionic GC4630 Stoomstrijkijzer
Wales2010
25/09/2009
United Kingdom
Steam
50% smaller steam!!! Wow!!! Explain to me how this works please, seeing as steam particles are individual H2O molecules.... Fission possibly?!?! Incredible....
Η αξιολογηση έγινε για Azur Ionic GC4630 Steam iron
Η αξιολογηση έγινε για Azur Ionic GC4630 Steam iron
Spudsmum
28/06/2012
United Kingdom
Good features let down badly by a sole plate that sticks to many different fabrics despite regular cleaning
Good featuires on a well desgned comfortable to use iron. The performance is generally poor it drips water when hot and soleplate has a tendency to stck to many fabrics despite regular cleaning. I cannot reccommend this model to anyone, and I hiope some of the other models perform better! Disappointing from a major supplier of electrical goods.
Η αξιολογηση έγινε για Azur Ionic GC4630 Steam iron
Η αξιολογηση έγινε για Azur Ionic GC4630 Steam iron