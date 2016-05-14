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  • Standard Product Photo Philips Azur Ionic Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Ionic Steam iron

Μη διαθέσιμο πλέον

Azur IonicSteam Iron

GC4630/02

3

| (3) Κριτικές

1 βραβείο

Αφαιρεί εύκολα τσακίσεις από βαμβάκι και λινό

Αφαιρέστε ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις, χάρη στο Ionic DeepSteam. Αυτό το ισχυρό ατμοσίδερο δημιουργεί 50% μικρότερα σωματίδια ατμού που διεισδύουν βαθιά σε ανθεκτικά υφάσματα όπως το βαμβάκι και το λινό, ώστε να πετυχαίνετε εύκολα εξαιρετικά αποτελέσματα!

Δείτε όλα τα οφέλη

Ισχυρό σιδέρωμα με Ionic DeepSteam

Αφαιρεί εύκολα τσακίσεις από βαμβάκι και λινό

  • Ionic Deepsteam

50% μικρότερα σωματίδια ατμού διεισδύουν βαθύτερα στις δύσκολες τσακίσεις

50% μικρότερα σωματίδια ατμού διεισδύουν βαθύτερα στις δύσκολες τσακίσεις

Η διαδικασία ιονισμού δημιουργεί μικρότερα σωματίδια ατμού που διεισδύουν βαθύτερα στο ύφασμα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και οι πιο επίμονες τσακίσεις αφαιρούνται εύκολα.

Συνεχής παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό

Συνεχής παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό

Η συνεχής παροχή ατμού αυτού του ατμοσίδερου Philips φτάνει τα 40 γρ./λεπτό, προσφέροντας την ιδανική ποσότητα ατμού ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

Η πλάκα SteamGlide είναι η πλάκα κορυφαίας ποιότητας της Philips

Η πλάκα SteamGlide είναι η πλάκα κορυφαίας ποιότητας της Philips

Η πλάκα SteamGlide είναι η καλύτερη πλάκα της Philips για το ατμοσίδερό σας. Είναι εκπληκτικά ανθεκτική στις γρατζουνιές, γλιστράει εξαιρετικά και καθαρίζεται εύκολα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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3.0

από 5

3

Κριτικές

5
1

14/05/2016

Nederland

Nederland

Werkt goed

Wij gebruiken de strijkijzer met plezier.......... .........

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Ionic GC4630 Stoomstrijkijzer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Ionic GC4630 Stoomstrijkijzer

25/09/2009

United Kingdom

United Kingdom

Steam

50% smaller steam!!! Wow!!! Explain to me how this works please, seeing as steam particles are individual H2O molecules.... Fission possibly?!?! Incredible....

Η αξιολογηση έγινε για Azur Ionic GC4630 Steam iron

Η αξιολογηση έγινε για Azur Ionic GC4630 Steam iron

28/06/2012

United Kingdom

United Kingdom

Good features let down badly by a sole plate that sticks to many different fabrics despite regular cleaning

Good featuires on a well desgned comfortable to use iron. The performance is generally poor it drips water when hot and soleplate has a tendency to stck to many fabrics despite regular cleaning. I cannot reccommend this model to anyone, and I hiope some of the other models perform better! Disappointing from a major supplier of electrical goods.

Η αξιολογηση έγινε για Azur Ionic GC4630 Steam iron

Η αξιολογηση έγινε για Azur Ionic GC4630 Steam iron

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.